台中文青風早午餐！招牌蝦蝦可頌搭青醬燉飯，「嶼里」甜點飲品全都有。

尋覓台中東區的美食地圖，鄰近後火車站的嶼里絕對是討論度居高不下的熱門名單。這間充滿文青風格的排隊早午餐店，從招牌早午餐拼盤、義大利麵、燉飯到療癒甜點皆有供應，視覺與味覺都能一次滿足。

踏入餐廳，便能感受到簡約設計與可愛插畫交織出的童趣氛圍。空間規劃分為 1 樓與 2 樓，大面積採光讓整體環境相當明亮。 2 樓特別設置了類包廂區，非常適合親友相約聚餐，享受愜意的用餐時光。菜單品項選擇豐富，餐點品質皆具備一定水準，是放鬆約會的絕佳去處。

蝦蝦可頌早安盤，青醬燉飯培根香

招牌的蝦蝦可頌早安盤上桌便充滿儀式感。外酥內柔的日式可頌搭配小農雞蛋與多樣配菜，鮮甜彈牙的奶油蝦配上清爽貝比沙拉與季節水果，整體風味清新迷人。偏好濃郁口味的食客則推薦手打青醬培根燉飯，手打青醬蘊含自然堅果香氣，奶油與帕馬森乳酪讓口感更加滑順。厚切培根鹹香夠味，加入菇類與櫛瓜平衡風味，完美擄獲重口味愛好者的味蕾。

奶油玉米排開胃，厚脆皮炸雞多汁

餐點中的炸物小點同樣表現亮眼。創意十足的墨西哥奶油玉米排，將玉米切成排骨形狀方便拿取，外層裹上微辣開胃的墨西哥奶油醬，飽滿多汁的玉米粒讓人一口接著一口。家常厚脆皮炸雞外皮金黃酥脆，大口咬下滿是鮮嫩肉汁，份量厚實且搭配莎莎醬更加提味。聊天必備的松露薯條炸得酥脆，沾取香氣濃郁的松露沾醬，是令人無法抗拒的罪惡點心。

巴斯克乳酪濃郁，漸層咖啡超吸睛

飽餐一頓後少不了甜點與飲品來轉換口味。巴斯克乳酪蛋糕帶有濃郁乳酪香，上方點綴蛋白霜與椪糖，讓口感更加輕盈豐富。法式焦糖烤布蕾敲開表層脆殼，內部質地綿密滑順，甜而不膩是經典不敗的選擇。飲品部分首推視覺吸睛的西西里咖啡，底層酸香檸檬汁與咖啡完美結合，意外清爽；新鮮水果茶則蘊含自然果香，解膩又清新。

嶼里 With You

地址：台灣臺中市東區振興路2-6號

電話：04-22220225

營業時間：週二-週日10:30-21:00

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