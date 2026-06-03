【公告】Gama Pass 條款修訂暨全新共銷條款上線通知

> 美食 > 在地漁港新鮮直送！「山漁海本地海鮮定食」激推高CP值海鮮定食套餐，沒預訂吃不到。

在地漁港新鮮直送！「山漁海本地海鮮定食」激推高CP值海鮮定食套餐，沒預訂吃不到。

宜蘭美食宜蘭海鮮定食海鮮定食推薦冬山美食
2026-06-03 09:00文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

位於羅東與冬山交界、靠近羅東運動公園附近的山漁海本地海鮮定食，定食套餐含白飯+湯品+甜點+五樣副餐，是近期在社群上紅到紫發黑的超人氣排隊簡餐。主打每天從本地漁港新鮮直送的野生漁獲，不僅海鮮控進去會出不來，連不吃魚的朋友也能在這裡找到靈魂伴侶（他們的肉類料理也是狠角色）。以下就為大家開箱這家不提早訂位、保證讓你等到懷疑人生的爆棚定食！

  • 名稱：山漁海-本地海鮮定食
  • 地址：宜蘭縣冬山鄉柯林村長春路128號
  • 營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00 週二公休
  • 電話：0965 240 080
  • 用餐90分鐘，低消250元/人

山漁海本地海鮮定食｜交通停車資訊

山漁海的地理位置非常考驗一邊開車一邊找路的人。它竟然隱身在一間 7-11 的二樓（行經北成橋後請把眼睛放大）！

停車資訊： 店家樓下有少量停車位（看運氣），對面白線內路邊停車尚可

大眾交通工具：

  • 台灣好行冬山河線（綠21）： 從「羅東運動公園」站下車，接著開啟你的步行模式。沿著四維路往北成橋方向走（約 1.1 公里，走路大概 12～15 分鐘），當你看到那間 7-11，就代表你成功抵達海鮮天堂了！

  • 冬山鄉免費觀光巴士： 店家樓下不遠處剛好是冬山免費巴士（往返羅東火車站與大進/國聖廟線）的行經路線。不過因為班次比較少、時間很固定，如果是外地遊客，比較推薦搭乘台灣好行或直接搭小黃，比較不會因為等車等到肚子扁掉喔！

山漁海本地海鮮定食｜菜單價位

這裡的點餐方式非常直覺，主要就是個人定食（套餐）

點定食的誠意大到會讓你懷疑老闆是不是不打算賺錢?

除了主餐和白飯，還會附上湯品、甜點，以及不定期更換的5～7道精緻配菜

最推薦乾煎/火烤本地海魚定食， 約 $400 – $490元

也有素食套餐：山野蔬食咖哩飯、養生百菇藥膳鍋(需前一天預訂)

套餐+49元可升級吻仔魚飯or椒麻蔥拌麵

山漁海本地海鮮定食｜空間環境

走上去餐廳之後，裡面走的是簡約明亮的溫馨風格，跟一樓便利商店的超商感覺完全是兩個世界

因為店內座位數大概跟限量球鞋一樣稀少，加上名氣實在太大，每到用餐時段基本上都是滿座狀態

強烈建議大家一定要提早訂位，否則你只能在樓下小七吃茶葉蛋看別人限動流口水

單人的用餐座位也不錯，桌面還挺大的

自助茶水區，提供檸檬水、冬瓜茶

山漁海本地海鮮定食｜心得評價

火烤海魚

時令現撈魚類（如黑喉、銀紋笛鯛、虎鰹魚等），價格看老天爺和當天漁夫的心情（通常落在 $400 – $600 之間）

點餐時櫃檯人員會一對一詳細介紹哪條魚適合清蒸、哪條適合火烤，價格透明

定食套餐含白飯+湯品+甜點+五樣副餐，配菜不定期更換，以現場為主

連今天的副餐也算是簡單的海鮮之類的很不錯

水果醋、湯品也很實在

套餐白飯升級（+ $49）： 這點下去，你的白飯會變成爆量吻仔魚飯或椒麻蔥拌麵（不點會後悔）

味噌香蒜松阪豬

雖然不是點海鮮類的主食，但也有海鮮的配菜，整體看起來很澎拜

松阪豬的特性在於咬下去的瞬間，會感受到一股獨特的「脆感」與彈性，口感也不會太油膩

清蒸海魚、火烤透抽

單點本地現流清蒸海魚、火烤透抽

烤透抽只經過簡單的炙烤，鎖住最天然的精華，入口Q彈有勁
海魚加上店家獨門醬汁簡單清蒸，就能完全吃得出海魚的新鮮

季節現流生魚片

來到山漁海-本地海鮮定食如果不吃海鮮，回家真的會睡不著。如果是點當日鮮魚，不管是清蒸的細緻，還是火烤的酥脆，都能讓你秒懂什麼叫做「本地漁港直送」的威力！

山漁海本地海鮮定食｜附近景點美食

宜蘭飯店推薦：

附近景點美食推薦：

更多宜蘭景點美食推薦

  • 【宜蘭住宿】宜蘭最新親子飯店一泊二食、五星玩水飯店、溫泉旅館、電動車溜滑梯
    詳細介紹⇒ 宜蘭飯店

  • 個宜蘭最新熱門景點排名：免門票親子景點、雨天室內、觀光工廠農場連假攻略！
    詳細介紹⇒  宜蘭景點一日遊二日遊

  • 110+宜蘭美食餐廳、美食小吃全攻略：異國料理、浪漫庭園、在地老店、排隊小吃一手掌握
    詳細介紹⇒ 宜蘭美食推薦

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活山漁海-本地海鮮定食文章推薦給你知道。

延伸閱讀

宜蘭景點花蓮景點台東景點台北景點
基隆景點桃園景點新竹景點苗栗景點
台中景點彰化景點南投景點雲林景點
嘉義景點台南景點高雄景點屏東景點
澎湖景點金門景點馬祖景點

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
宜蘭綠舞暑假早鳥一泊三食！Villa免費升等再送黑RUKU下午茶，拯救媽媽的放空提案。
宜蘭綠舞暑假早鳥一泊三食！Villa免費升等再送黑RUKU下午茶，拯救媽媽的放空提案。
編輯 李維唐
#火鍋買一送一 #這一小鍋 #生鮮火鍋套餐 外帶2份只賣199元 #高CP值火鍋 #火鍋控 #肉量多火鍋 #小紫吃喝玩樂趴趴go #火鍋優惠
#火鍋買一送一 #這一小鍋 #生鮮火鍋套餐 外帶2份只賣199元 #高CP值火鍋 #火鍋控 #肉量多火鍋 #小紫吃喝玩樂趴趴go #火鍋優惠
小紫吃喝玩樂~
每月1號免費吃招牌鵝肉飯！板橋捷運板新站呈信鵝肉，必點去骨茶鵝。
每月1號免費吃招牌鵝肉飯！板橋捷運板新站呈信鵝肉，必點去骨茶鵝。
麥仔與珍小姐
三重菜寮站必吃麻妃麻辣鴛鴦鍋！在地激推溫潤紅湯搭配隱藏版私房海鮮。
三重菜寮站必吃麻妃麻辣鴛鴦鍋！在地激推溫潤紅湯搭配隱藏版私房海鮮。
Bart Tsai
唐揚炸雞免費吃！日本百年定食「彌生軒」插旗高雄義享，4大必吃推薦。
唐揚炸雞免費吃！日本百年定食「彌生軒」插旗高雄義享，4大必吃推薦。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

山漁海-本地海鮮定食

0965- 240080
宜蘭縣冬山鄉柯林村長春路128號
0