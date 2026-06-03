在地漁港新鮮直送！「山漁海本地海鮮定食」激推高CP值海鮮定食套餐，沒預訂吃不到。

位於羅東與冬山交界、靠近羅東運動公園附近的【山漁海本地海鮮定食】，定食套餐含白飯+湯品+甜點+五樣副餐，是近期在社群上紅到紫發黑的超人氣排隊簡餐。主打每天從本地漁港新鮮直送的野生漁獲，不僅海鮮控進去會出不來，連不吃魚的朋友也能在這裡找到靈魂伴侶（他們的肉類料理也是狠角色）。以下就為大家開箱這家不提早訂位、保證讓你等到懷疑人生的爆棚定食！
- 名稱：山漁海-本地海鮮定食
- 地址：宜蘭縣冬山鄉柯林村長春路128號
- 營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00 週二公休
- 電話：0965 240 080
- 用餐90分鐘，低消250元/人
山漁海本地海鮮定食｜交通停車資訊
【山漁海】的地理位置非常考驗一邊開車一邊找路的人。它竟然隱身在一間 7-11 的二樓（行經北成橋後請把眼睛放大）！
停車資訊： 店家樓下有少量停車位（看運氣），對面白線內路邊停車尚可
大眾交通工具：
台灣好行冬山河線（綠21）： 從「羅東運動公園」站下車，接著開啟你的步行模式。沿著四維路往北成橋方向走（約 1.1 公里，走路大概 12～15 分鐘），當你看到那間 7-11，就代表你成功抵達海鮮天堂了！
冬山鄉免費觀光巴士： 店家樓下不遠處剛好是冬山免費巴士（往返羅東火車站與大進/國聖廟線）的行經路線。不過因為班次比較少、時間很固定，如果是外地遊客，比較推薦搭乘台灣好行或直接搭小黃，比較不會因為等車等到肚子扁掉喔！
山漁海本地海鮮定食｜菜單價位
這裡的點餐方式非常直覺，主要就是個人定食（套餐）
點定食的誠意大到會讓你懷疑老闆是不是不打算賺錢?
除了主餐和白飯，還會附上湯品、甜點，以及不定期更換的5～7道精緻配菜
最推薦乾煎/火烤本地海魚定食， 約 $400 – $490元
也有素食套餐：山野蔬食咖哩飯、養生百菇藥膳鍋(需前一天預訂)
套餐+49元可升級吻仔魚飯or椒麻蔥拌麵
山漁海本地海鮮定食｜空間環境
走上去餐廳之後，裡面走的是簡約明亮的溫馨風格，跟一樓便利商店的超商感覺完全是兩個世界
因為店內座位數大概跟限量球鞋一樣稀少，加上名氣實在太大，每到用餐時段基本上都是滿座狀態
強烈建議大家一定要提早訂位，否則你只能在樓下小七吃茶葉蛋看別人限動流口水
單人的用餐座位也不錯，桌面還挺大的
自助茶水區，提供檸檬水、冬瓜茶
山漁海本地海鮮定食｜心得評價
火烤海魚
時令現撈魚類（如黑喉、銀紋笛鯛、虎鰹魚等），價格看老天爺和當天漁夫的心情（通常落在 $400 – $600 之間）
點餐時櫃檯人員會一對一詳細介紹哪條魚適合清蒸、哪條適合火烤，價格透明
定食套餐含白飯+湯品+甜點+五樣副餐，配菜不定期更換，以現場為主
連今天的副餐也算是簡單的海鮮之類的很不錯
水果醋、湯品也很實在
套餐白飯升級（+ $49）： 這點下去，你的白飯會變成爆量吻仔魚飯或椒麻蔥拌麵（不點會後悔）
味噌香蒜松阪豬
雖然不是點海鮮類的主食，但也有海鮮的配菜，整體看起來很澎拜
松阪豬的特性在於咬下去的瞬間，會感受到一股獨特的「脆感」與彈性，口感也不會太油膩
清蒸海魚、火烤透抽
單點本地現流清蒸海魚、火烤透抽
烤透抽只經過簡單的炙烤，鎖住最天然的精華，入口Q彈有勁
海魚加上店家獨門醬汁簡單清蒸，就能完全吃得出海魚的新鮮
季節現流生魚片
來到【山漁海-本地海鮮定食】如果不吃海鮮，回家真的會睡不著。如果是點當日鮮魚，不管是清蒸的細緻，還是火烤的酥脆，都能讓你秒懂什麼叫做「本地漁港直送」的威力！
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