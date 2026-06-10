曼谷海鮮控必吃！「Savoey上味泰餐館」，咖哩蟹、冬蔭功超過癮。

曼谷 Savoey 上味泰餐館是 54 年老字號泰式海鮮餐廳，Terminal 21 分店交通方便，咖哩蟹、冬蔭功必點。

來到曼谷自由行，當然不能錯過酸辣過癮的泰式海鮮料理。Savoey 上味泰餐館是在地經營超過 50 年的老字號泰式海鮮餐廳，在曼谷有多間分店，這次造訪的是位於 Terminal 21 Asok 5 樓的分店。餐廳直接開在熱門百貨裡，搭 BTS 到 Asok 站或 MRT 到 Sukhumvit 站都能連通抵達，交通非常方便，吃完還能原地逛街。正餐時間人潮不少，若是專程來吃大餐，建議先線上訂位比較保險。

活蟹現場標價格，咖哩炒蟹必點起

門口直接擺放活體螃蟹，每隻都已秤好重量並標上價格，公開透明這點很安心。雖然活蟹價格比一般料理高一些，但新鮮度也更有保障，可以依照現場大小與預算挑選。來到 Savoey，最不能錯過的就是黃金咖哩炒螃蟹，咖哩醬汁融合滑蛋與椰奶，濕潤香醇，帶有微微辣度，搭配肥美鮮甜的蟹肉非常過癮。這道根本是白飯殺手，醬汁淋飯會讓人忍不住一直續。

冬蔭功酸辣平衡，檸檬鱸魚超開胃

泰式海鮮料理裡，湯品也一定要點。泰皇大頭蝦冬蔭功以香茅、青檸、南薑等香料熬煮，酸、辣、甜之間抓得很平衡，不會過於嗆辣刺激，反而喝起來很順口。搭配大頭蝦的鮮甜，整碗湯層次很豐富，蝦子也已經貼心開背，吃起來很方便。清蒸檸檬鱸魚則是另一道很開胃的海鮮菜，魚肉細嫩沒有腥味，湯汁帶有檸檬酸香、蒜香與辣椒香氣，酸辣夠味又很清爽。

鹹蛋透抽超下飯，鐵板蚵仔煎酥香

若喜歡重口味，鹹蛋黃炒透抽也很推薦。金沙鹹蛋黃醬炒得均勻濃郁，鹹香夠味又帶微辣，透抽厚實脆口，除了配飯也很適合當下酒菜。鐵板蚵仔煎則很有趣，雖然會讓人想到台灣蚵仔煎，但這裡是泰式鐵板改良版，外皮煎得酥脆，蚵仔肥美，搭配滿滿豆芽菜與泰式辣醬，吃起來比想像中更涮嘴。這兩道都屬於香氣明顯、口味較重的品項，很適合多人一起分食。

椰香烤雞很軟嫩，鳳梨炒飯料超滿

除了海鮮，泰式椰香烤雞也很值得點。這道是泰國南部經典料理，烤雞刷上紅咖哩椰漿醬汁反覆串烤，讓辛香料與椰奶香氣吃進肉裡，入口有甜、鹹、辣與椰香交織，雞肉本身軟嫩多汁。鳳梨海鮮炒飯則幾乎是每桌都會出現的人氣主食，使用粒粒分明的泰國香米大火翻炒，加入新鮮鳳梨丁，上頭有鮮蝦、蟹肉與滿滿肉鬆，酸甜果香、海鮮鮮味與肉鬆鹹香交錯，整體清爽不油膩。

炒空心菜補青菜，芒果糯米飯收尾

大魚大肉之後，炒空心菜很適合拿來平衡一下。空心菜以大火快炒，口感爽脆、不會過老，還帶有迷人的鑊氣，是泰式餐桌上很耐吃的配角。甜點則不能錯過芒果糯米飯，糯米飯軟硬適中且帶Ｑ勁，搭配新鮮芒果與濃郁椰奶醬汁，香甜又有飽足感。飲品部分有西瓜冰沙、芒果冰沙、泰奶與羽衣甘藍冰沙，其中羽衣甘藍冰沙酸甜清爽又解膩，很適合搭配咖哩蟹、鹹蛋透抽這類重口味料理。

粉絲優惠可筆記，滿額9折很划算

這次還有粉絲專屬優惠可以筆記，只要到指定 Savoey 上味泰餐館門市用餐，出示文章給店員看，餐點消費滿 1500 泰銖即可享 9 折優惠，期限到 2027 年 1 月 31 日。不過飲料與酒水不列入 1500 泰銖滿額門檻，使用前要稍微注意。整體來說，Savoey Terminal 21 Asok 店很適合安排在曼谷逛街行程中，交通方便、環境舒服，菜色選擇也很完整，從咖哩炒蟹、冬蔭功到芒果糯米飯都能一次吃到，是海鮮控很值得收藏的曼谷泰式餐廳。