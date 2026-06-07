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曼谷市中心輕奢住宿！察殿大酒店，超大雙床房、泳池早餐，接駁直達暹羅商圈。

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2026-06-07 13:50文字：靜兒貪吃遊玩愛分享 
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曼谷察殿大酒店位於 Siam 市中心，免費接駁車直達商圈，雙床房空間寬敞，泳池、酒廊與 SAVIO 自助餐都很加分。

第一次來曼谷，很容易被市區隨時塞車的車潮嚇到，因此住宿地點真的非常重要。曼谷察殿大酒店 Chatrium Grand Bangkok 直接坐落在熱鬧的 Siam 市中心，步行可到 Siam Paragon，飯店也提供免費接駁車往返暹羅商圈，想搭 BTS、逛百貨或採買戰利品都很方便。附近不只百貨密集，Big C、7-11 與水門市場也都能輕鬆抵達，對第一次到曼谷自由行的人來說，是一間兼具交通、購物與度假感的五星級住宿選擇。

市中心逛街便利，免費接駁超省力

曼谷察殿大酒店的位置相當優秀，距離 Siam BTS 捷運站步行約 5 到 10 分鐘，若想逛 Siam Paragon、Central World 或水門市場都很方便。飯店門口對面設有免費接駁車，大約 5 分鐘一班，會直接送到 Siam Paragon 後方，穿過去就能抵達 Siam BTS，回程也在同一地點搭車。對不想在曼谷高溫與塞車裡奔波的旅人來說，這項服務真的很省力。不過接駁車最晚到晚上 10 點，若在商圈逛到太開心，記得留意末班時間。

豪華雙床房超寬，行李攤開也從容

這次入住的是 Deluxe Twin 豪華雙床房，房間約 46 平方公尺，空間感在曼谷市中心來說相當奢侈。一進房就能感受到動線寬敞，兩咖大行李箱直接攤開也不會卡住走道，買完伴手禮回來整理戰利品很輕鬆。房內還有靠窗長型沙發，可以窩著滑手機、看窗外景色或放空休息。浴室同樣很有誠意，不只有乾濕分離，還配置大浴缸與雙洗手台，逛街逛到鐵腿後能泡澡放鬆，早上兩人同時梳洗也不用互相等待。

夜床備品夠貼心，免費飲品超加分

房間細節也很有五星級飯店的儀式感，每天晚上都有夜床服務，床上還會放上糖果、小餅乾或馬卡龍等小驚喜，逛完街回房時很有被款待的感覺。床頭配有支援繁體中文的智慧型助理，插座則是萬國通用規格，也提供 USB 充電孔，對 3C 重度使用者非常友善。浴室備品使用泰國奢華香氛品牌 PAÑPURI，香氣與質感都很加分；吹風機風量也足，長髮旅人不用吹到手酸。冰箱內的飲品包含可樂、氣泡水、椰子水、牛奶與氣泡果汁，皆為免費招待，吧檯也備有膠囊咖啡機、茶包與足量礦泉水，整體貼心度相當高。

空中泳池拍美照，親子設施也完整

飯店設施很完整，很適合安排半天留在館內慢慢享受。七樓空中泳池是最吸睛的亮點，市中心高樓之間竟然有一處被綠意包圍的泳池空間，兩側設有舒適躺椅，搭配清澈水色與南國氛圍，無論游泳、放空或拍照都很適合。泳池旁的 FLOW Lounge 可以點熱帶調酒、清涼飲品與輕食，坐在池畔吹風很有度假感。五樓健身房 24 小時開放，器材選擇多，也提供冰毛巾、蛋白棒、果乾與冰水；旁邊還規劃兒童遊戲室，親子旅客也能多一處放電空間。館內另有 THANN SANCTUARY 水療進駐，想做精油 SPA 不必再特地出門，但因為人氣很高，建議入住時就先預約。

行政酒廊視野高，午後茶點配美景

若入住行政房型，或現場加價使用 32 樓行政酒廊，也很值得安排時間體驗。酒廊視野非常好，白天能享受高樓城市景觀，下午有精緻三層英式下午茶，搭配咖啡或熱茶很適合留一個午後慢慢放鬆。傍晚 Evening Cocktail 時段則會提供熟食、壽司、起司冷盤、甜點與多種酒精飲品，雖然品項不像一樓 SAVIO 大型 Buffet 那麼豐富，但走的是精緻路線，品質很有水準。若想在曼谷高空夜景下喝一杯、放慢旅行步調，行政酒廊會是很舒服的選擇。

自助早餐選擇多，冬蔭功蛋最亮眼

一樓 SAVIO 餐廳是飯店自助餐主場，供應早餐、中餐與晚餐，空間結合泰式元素與摩登設計，現場也能看見開放式廚房料理過程。早餐品項相當多元，從中式點心、日式料理、經典西式、道地泰式到印度料理都有，選擇豐富到很容易陷入選擇障礙。最推薦的是現點現做蛋料理，歐姆蛋、太陽蛋與各式泰式風味蛋都能吃到，其中冬蔭功海鮮歐姆蛋很有南洋特色，酸辣香氣與蛋香搭配得很有記憶點。麵包區選擇也不少，若是麵包控同樣會逛得很開心。

晚餐海鮮很澎湃，五星假期更完整

SAVIO 的自助晚餐更是讓人驚艷，規格比一般飯店 Buffet 更豐富，從地中海料理、中東料理、亞洲街頭小吃，到北京烤鴨、日式壽司與生魚片都能吃到。肉類區有現煎肋眼牛排、羊排、豬排與鹽烤魚，海鮮區則有冰鎮海鮮大冷盤與現剖生蠔，補菜速度也很大方。現場還能看到師傅用噴槍炙燒鵝肝，油脂香氣相當誘人，最後甜點櫃也很豐富，幾乎會讓人想多拿好幾輪。整體來說，曼谷察殿大酒店不只交通便利、房間寬敞，設施與餐飲也很有度假感，很適合想在曼谷購物、放鬆與享受五星服務的旅人。

曼谷察殿大酒店 Chatrium Grand Bangkok

所在地址：10400THBangkok728 Phetchaburi Rd, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi
店家電話：+6621267999

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