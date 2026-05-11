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質感滿分花蓮遠雄悅來大飯店！氣派英倫大廳，南洋風庭園客房賞太平洋。

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2026-05-11 15:15文字：靜兒貪吃遊玩愛分享 
靜兒貪吃遊玩愛分享

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壽豐鄉的遠雄悅來大飯店，座落於海拔 220 公尺的得天獨厚位置，擁有依山傍海的絕佳地理環境，推開窗便能將太平洋的遼闊海景盡收眼底。

這座榮獲花蓮指標性住宿好評的度假飯店，距離市區僅約 20 分鐘車程。踏入全新改裝的大廳，挑高氣派的空間搭配高達 10 米的熱氣球裝置藝術，宛如走進歐洲百年經典飯店般，充滿典雅浪漫的英倫風情。飯店貼心提供往返花蓮火車站與遠雄海洋公園的專屬接駁車，即便是搭乘大眾運輸前往，也能免去舟車勞頓的煩惱，輕鬆開啟一趟療癒身心的放鬆之旅。

南洋風庭園客房，私人陽台賞海景

此次入住的發現庭園客房，以熱帶森林的南洋風格為設計基調，營造出慵懶溫暖的空間氛圍。約 11 坪的寬敞格局配置兩張中床，適合家庭客群同住。房內設置了舒適的沙發區，並精心準備了裝有花蓮在地麻糬、零食與膠囊咖啡的野餐籃作為迎賓點心；角落甚至佈置了可愛的小帳篷，讓小朋友在房內也能感受露營樂趣。推開玻璃門，專屬的私人陽台配有藤編座椅，最適合在此沖杯咖啡，靜靜看海放空。

乾濕分離大浴缸，智能語音全聲控

衛浴空間採乾濕分離設計，配備獨立淋浴間與寬敞大浴缸，能徹底洗去旅途疲勞。房內的 Panasonic 吹風機風力強大，對長髮旅客相當友善。床頭配備了智能管家小美犀，透過語音指令即可播放音樂、設定鬧鐘、查詢天氣，甚至能聲控房內所有燈光，將現代科技完美融入休憩空間。

瑞奇活力親子館，室內外泳池戲水

除了舒適的客房，飯店內的娛樂設施同樣精彩。瑞奇活力館設有全年齡皆宜的休閒空間，包含設備齊全的健身房與兒童遊戲室，豐富的攀爬遊具與家家酒設施，絕對是讓小朋友徹底放電的最佳場所。喜愛戲水的旅客，除了室內泳池外，每年 5 月至 10 月開放的戶外水悅池，更能讓人一邊暢游一邊飽覽海天一線的無邊際美景。

維多莉亞伴手禮，皮爾莎酒吧微醺

想要挑選紀念品，飯店內的維多莉亞小舖絕對是尋寶的好去處。店內不僅販售日常生活用品與在地特色名產，更有許多海洋公園專屬的周邊服飾與可愛小物可供選購。大廳旁的 The Piazza 皮爾莎酒吧，白天是一座充滿質感的咖啡廳，入夜後則搖身一變成為慵懶放鬆的酒吧。每逢週末夜晚更安排了專業的現場音樂演唱，讓旅客在悠揚樂聲中，靜靜享受寧靜放鬆的微醺時光。

豐盛自助早晚餐，大啖花蓮在地味

用餐時段來到英倫西餐廳享用自助吧，晚餐菜色琳瑯滿目，從中式熱炒、西式經典到日式生魚片應有盡有，精緻甜點與生啤酒皆無限量供應，大廚更巧妙將花蓮在地食材入菜，展現十足誠意。隔日的自助早餐同樣豐盛，光是蛋料理就包含了水煮蛋、歐姆蛋與散發濃郁茶香的舞鶴蜜香紅茶茶葉蛋。餐檯上甚至供應了知名的公正包子與鮮味十足的七星潭海鮮湯飯，讓食客在飯店內便能輕鬆品嚐花蓮必吃的特色名產。

花蓮遠雄悅來大飯店

地址：臺灣花蓮縣壽豐鄉山嶺18號
入住時間：15:00pm；退房時間：11:00am
店家電話：03-8123999

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編輯 李維唐
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