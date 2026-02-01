花蓮遠雄海洋公園美人魚秀必看，海豚海獅表演精彩，親子一日遊攻略。

花蓮「遠雄海洋公園」擁有全台唯一真人美人魚實境秀，是不可錯過的夢幻體驗。

來到花蓮旅遊，絕對不能錯過全台唯一能欣賞真人美人魚實境秀的「遠雄海洋公園」。園區佔地達 51 公頃，依山傍海的絕佳地理位置，讓遊客能同時飽覽太平洋海景與壯麗山巒。這裡不僅是遊樂園，更是一座結合海洋生態、自然景觀與精采表演的綜合休閒度假區。除了必看的美人魚、海豚與海獅表演，還有豐富的水族館與八大主題遊樂設施。建議大家可以安排一整天的时间，甚至入住旁邊的遠雄悅來大飯店，享受一場慢活的深度海洋之旅。

真人美人魚實境秀夢幻，每日限量場次需預約

來到這裡，最令人期待的莫過於全台唯一的「美人魚實境秀」。看著真人人魚在水中優雅穿梭，輕盈翻轉並吐出珍珠般的泡泡圈，搭配絢麗的聲光效果，畫面美得如夢似幻。美人魚秀每天僅有珍貴的兩個場次，且為了維護觀賞品質，強烈建議大家一定要事先預約。表演結束後還有機會與人魚合照，但因人潮眾多，若想近距離同框手腳要快。特別提醒，拍照時嚴禁開啟閃光燈，以保護表演者與海洋生物的眼睛。

海豚海獅表演寓教於樂，結合在地文化與環保

園區內另外兩大明星級演出也同樣精彩。「海獅劇場」由聰慧的海獅擔任主角，透過逗趣的情境劇展現驚人的學習力，並巧妙融入環保觀念，讓孩子在歡笑中學會愛護海洋。「海洋劇場」的海豚表演則結合了花蓮阿美族的跳浪故事，傳遞人與海洋共生共榮的情感。不同於單純的炫技，這是一場充滿溫度與文化底蘊的視聽饗宴，讓觀眾在欣賞海豚優美身姿的同時，也能被深厚的人地情感所打動。

探險島水族館海底隧道，觸摸池互動體驗豐富

「探險島水族館」是躲雨避暑的最佳去處。館內擁有長達數公尺的夢幻海底隧道，鯊魚與魟魚在頭頂悠游，波光粼粼的景象令人屏息。尤其是魟魚路過時露出的招牌笑臉，更是療癒感滿分。館內還設有互動式觸摸池，讓小朋友能親手觸摸海星、海兔等潮間帶生物。此外，這裡還能看到美人魚的原型「海牛」，看著牠慢條斯理啃食蔬菜的模樣，佛系又可愛，絕對是館內的人氣王。

晴空纜車飽覽海岸美景，海洋村異國風情好拍

想輕鬆遊園，搭乘「晴空纜車」是最佳選擇。纜車連接山下的探險島與山上的布萊登海岸，隨著高度爬升，整個東海岸的壯闊美景盡收眼底，是園區內最佳的移動觀景台。下山後別忘了到「海洋村」走走，這裡彷彿 19 世紀的北歐海邊小鎮，充滿異國風情的建築與數千種海洋主題商品，是選購伴手禮與愜意散步的好地方。

遊樂設施豐富多元，親子同樂嗨翻天

除了靜態觀賞，山上的遊樂園區也是孩子們的天堂。這裡匯集了摩天輪、海盜船、碰碰船等多項遊樂設施，無論是想尋求刺激還是輕鬆戲水都能滿足。雖然這次重點放在看表演，但建議大家可以預留更多時間在遊樂區，讓大人小孩都能玩得盡興。入園時記得先拍下門口的節目時刻表，精準掌握各場表演時間，才能將所有精彩內容一網打盡。

遠雄海洋公園

所在地址：臺灣花蓮縣壽豐鄉福德189號

營業時間：9:30am-17:00pm

店家電話：03-8123199

