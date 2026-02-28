花蓮玉里必買銅板美食！一週只賣4天，橋頭臭豆腐旁酥脆麻糬甜甜圈。

「米嚕達嚕甜甜圈」緊鄰知名地標玉里橋頭臭豆腐。主打以小米與紅藜揉製的特色麵糰，打造出外酥內軟彈的麻糬口感。

來到花蓮玉里鎮旅遊，除了朝聖遠近馳名的玉里橋頭臭豆腐之外，緊鄰一旁的「米嚕達嚕甜甜圈」同樣是旅客不可錯過的在地排隊點心。這間看似簡約樸實的街邊小攤，以每週僅營業 4 天的稀缺性與極具特色的在地食材，在下午茶時段總能吸引絡繹不絕的購買人潮。店家將富含營養價值的紅藜與具備獨特香氣的小米完美揉合，打造出單顆僅需 40 元的平價特色甜甜圈。其絕佳的酥脆外皮與宛如麻糬般的彈牙內餡，成為許多旅客在等待臭豆腐叫號時，用來解饞墊胃的絕佳散步甜點首選。

緊鄰橋頭臭豆腐，玉里鎮民廣場旁

米嚕達嚕甜甜圈的地理位置極具觀光優勢，攤位確切座落於花蓮縣玉里鎮民權街上，正對著寬敞的玉里鎮民廣場。最醒目的地標便是緊鄰著排隊名店玉里橋頭臭豆腐，極度便利的步行距離，讓許多饕客得以將兩項在地美食一次網羅。對於自行驅車前往花蓮南區旅遊的遊客而言，雖然廣場周邊的街道兩側皆設有白線可供車輛暫停，但每逢週末假日或熱門的下午茶時段，大量湧入的觀光車潮仍會讓停車位顯得供不應求。建議旅客可多預留一些尋找車位的時間，或將車輛停放於稍遠處再漫步前往商圈。

揉入紅藜與小米，金黃酥脆甜甜圈

有別於市面上常見的傳統麵粉甜甜圈，米嚕達嚕在食材的選用上展現了濃厚的在地原住民風情。店家特別嚴選被譽為「料理界紅寶石」的高營養價值紅藜，以及具備天然黏性與獨特穀物香氣的小米，將兩者依黃金比例揉製成渾圓飽滿的特色麵糰。經過高溫油炸的洗禮後，一顆顆外觀呈現誘人金黃色澤、造型圓潤可愛的甜甜圈便熱騰騰地起鍋。為了維持最佳的賞味品質與酥脆口感，店家在起鍋後會進行充分的瀝油工序。若遇上購買人潮眾多或需要大量訂購時，強烈建議旅客事先透過電話預訂以節省候餐時間。

銅板價格超親民，半糖全糖皆可選

在餐點定價方面，這款極具在地特色的原創小米紅藜甜甜圈，以每顆 40 元的親民銅板價位，展現了極高的性價比。無論是作為旅途中的能量補給，或是午後解饞的精緻小點，皆能讓旅客毫無負擔地輕鬆品嚐。店家在調味上亦提供了相當彈性的客製化選擇，起鍋後的甜甜圈會依據顧客喜好裹上細緻的糖粉。嗜甜的饕客可選擇均勻包覆的全糖口味，享受極致的甜蜜滋味；而偏好清爽風味或注重糖分攝取的旅客，則可請老闆僅裹上一半的糖粉，讓小米與紅藜的天然麥香與微甜滋味達到最完美的平衡。

外層酥脆不油膩，內裡軟彈如麻糬

剛起鍋的小米甜甜圈握在手中還散發著迷人的熱氣，令人驚豔的是，即便經過油炸工序，其外層的包裝紙卻幾乎不見任何油漬殘留，完美展現了店家精湛的控溫與瀝油技術。大口咬下時，首先迎來的是極度酥脆且帶有淡淡糖香的外皮，緊接著則是內層宛如傳統麻糬般軟彈紮實的質地。這種外酥內軟、層次分明的豐富口感，徹底顛覆了傳統油炸甜甜圈容易產生油膩感的刻板印象。越嚼越香的天然穀物氣息與迷人的彈性，絕對是造訪花蓮玉里時，值得專程排隊品嚐的隱藏版味覺驚喜。