一起探訪未知的南投仁愛鄉美景！只要講到南投，大多人腦海就會浮現「日月潭」、「清境農場」等知名地標，但你知道電影《賽德克巴萊》其實是在南投中心點的仁愛鄉取景嗎？這裡因為群山環繞而有不少神秘又美麗的秘境，還有平緩好走且沿路美景相當多的「合歡溪步道」同樣也坐落在此，都是內行人才會去的絕美打卡點。其實南投仁愛還有許多隱藏景點都很值得一訪，趕緊來看看哪些地方你還沒去過，趁著週末假日時揪親朋好友全部踩點一輪。



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南投縣是全台唯一沒有靠海的縣市，因此境內擁有不少令人歎為觀止的森林峽谷景點，其中仁愛鄉更是精華地帶，特別是堪稱此地最美的秘境「武界部落」，不僅能一口氣順遊知名的「思源吊橋」、「拉拉米司瀑布」、「摩摩納爾瀑布」，最令人歎為觀止的就是號稱台版牛奶湖的「武界壩」，翠綠色的湖水就像明信片一般動人明豔；以平緩好走且美景超多而出名的「合歡溪步道」，很適合全家大小一同漫步，同時也是電影《賽德克巴萊》的取景地之一。





南投仁愛打卡點：武界部落－武界壩

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 武界部落－武界壩 說：

不愧號稱「台版牛奶湖」，這一片湖水綠多麼清新動人，像明信片一般的絕美景色就在眼前，被好漢坡操練了一下也值得，傳說中的秘境我終於得以一窺究竟，武界壩四周群山環繞，有一股深幽沉靜的美感...<全文介紹>



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#武界部落－武界壩

地址：南投縣仁愛鄉界山巷4號

電話：無





南投仁愛打卡點：精英瀑布

部落客 Yu山海相遇 造訪 精英瀑布 說：

精英溫泉是台灣知名的野溪溫泉之一，因為不用走幾步路就有溫泉可以泡，每到假日就會湧進大批人潮，這次，我們刻意選擇紮營在人較少的精英瀑布附近，泡完溫泉後遠離嘈雜的環境，享受寧靜的夜晚。<全文介紹>



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#精英瀑布

地址：南投縣仁愛鄉

電話：04-9280-2534





南投仁愛打卡點：合歡溪步道

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 合歡溪步道 說：

有來到福壽山遊玩，很推薦大家來合歡溪步道走走唷！真的非常的平緩舒適好走，是一條老少咸宜的美好步道，沿路風景超級美麗！峭壁懸崖溪谷＋梯田風光～一路美景賞不完...<全文介紹>



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#合歡溪步道

地址：南投縣仁愛鄉

電話：無





南投仁愛打卡點：武界一線天

部落客 sya 的旅遊部落格 造訪 武界一線天 說：

在枯水期間，河道的水深很淺，因此搭乘業者的四輪驅動車前往一線天，安全且又能一享溯溪的樂趣。<全文介紹>



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#武界一線天

地址：南投縣仁愛鄉

電話：04-9297-7188





南投仁愛打卡點：賽德克生態文化園區

部落客 ifunny艾方妮的遊樂場 造訪 賽德克生態文化園區 說：

賽德克族傳統家屋，是以石材為基底，再以木材搭建。這天我們見到的是半穴式家屋，是在家屋基地向下挖掘，然後再開挖的坑地面上立上柱子...<全文介紹>



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#賽德克生態文化園區（東岸部落生態教育園區）

地址：南投縣仁愛鄉

電話：0953-558-112（需事先預約）





南投仁愛打卡點：清境農場小瑞士花園

部落客 敦 小 蓮の食旅錄 造訪 清境農場小瑞士花園 說：

清境有許多好玩的景點，其中小瑞士花園就挺適合親子家庭來踏青，花園說大也不大說小也不小，白日賞花，晚上看燈光秀...<全文介紹>



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#清境農場小瑞士花園

地址：南投縣仁愛鄉28號

電話：04-9280-3308





南投仁愛打卡點：梅峰農場

部落客 真妮4吃喝玩樂燴生活 造訪 梅峰農場 說：

全程不到2公里的柏油路程，沒有吃力的上下陡坡，我邊走邊拍照慢慢走一圈大約2個小時。爭豔花卉植物非常多，園區也貼心為遊客裝置許多拍照的好背景。<全文介紹>



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#國立臺灣大學 山地實驗農場梅峰本場

地址：南投縣仁愛鄉大同村人和路215號

電話：04-9280-3891

