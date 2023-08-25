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中秋限定四大名店！生鮮電商「無毒農」集結四大名店林記糕餅舖、香港美心、吳寶春、舊振南，推出12款經典商品、搶攻中秋商機。

2023-08-25 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：無毒農 人氣：3,155
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編輯 李維唐

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為了搶攻中秋商機，各家電商平紛紛推出限定禮盒搶攻送禮商機，生鮮電商「無毒農」更是希望可以讓消費者有更多人氣商品可以選擇，特別集結四大名店林記糕餅舖、香港美心、吳寶春、舊振南，推出12款經典商品，讓消費者一站購足。

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其中，被譽為此生必吃蛋黃酥的「林記糕餅舖」，是彰化在地人瘋搶的知名糕餅，無毒農此次取得林記糕餅的全台生鮮電商獨家販售權，林記糕餅蛋黃酥不僅外皮酥脆、蛋黃更是油潤而不乾柴，同時林記糕餅更與BT21推出聯名禮盒，隨附專屬提袋，送禮超有面子。


此外，也同步上架香港知名的美心月餅經典商品「傳統雙黃白蓮蓉月餅」，皮薄餡香、雋永經典滋味深受消費者喜愛。同時，對於喜歡嘗鮮的還可以選擇吳寶春推出的新品「黃金肉鬆Q餅」及「相芋流心酥」，熱愛中式傳統口味的人，不可錯過舊振南的經典李白綠豆椪6入組。


除四大名店糕餅之外，無毒農嚴選台灣在地小農推出多款中秋健康禮盒，不論是當季安心水果、精選風味特色禮盒，皆來自台灣農友齊心推薦的安心美味。其中，來自台南麻豆的冠軍老欉文旦，結合科學的管理方式，不僅可溯源的種植過程使大家吃的安心，種出來的柚子更是香甜又可口。



無毒農中秋糕餅預購：https://go.greenbox.tw/45rH02E

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#中秋禮盒
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中秋禮盒 水果禮盒
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