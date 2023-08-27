東區打卡餐酒館再加一！預約制餐酒「嵩SUNG」插旗國父紀念館站，IG超夯「法式油封鴨腿、墨西哥脆餅」探店踩點先收藏。
東區探店口袋名單，這間先收藏！來自台中的IG打卡店「嵩SUNG」，這次強勢插旗台北國父紀念館站，主打異國料理、創意調酒，還有極簡風的裝潢更是讓人IG怎麼拍、怎麼美。這次「嵩SUNG」9/1起在台北東區正式對外營業，必拍亮點、必點餐點先帶你看。
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網美風「嵩SUNG」大安店，本次裝潢呼應台中店的風格，以極簡風的紅色、米白雙色設計，搭配大量弧形轉角牆面、吧檯設計，打造異國感氣氛，也增添洞穴般的隱密感，純色系背景讓人拍IG超搶眼。在餐點上，由台中點最經典的「油封鴨腿」領軍，超人氣「法式黑松露油封鴨腿燉飯」在台北就能吃得到。
除此之外，在嵩SUNG台北大安店也推出新料理，其中主推前菜「南洋參巴醬碳烤鮮蝦脆餅」以鹹香微辣的條味搭配條狀脆餅，另一道「西班牙經典Chicharron佐燻鮭魚酸豆醬」，則使用炸至金黃的酥脆豬皮搭配顆粒狀的酸豆與塊狀燻鮭魚，更增添歐陸料理吃法。
酒單的部分，則與世界調酒冠軍「Allen鄭亦倫」跨界合作，以酸、甜、鹹、茶風味打造台北店限定酒款，別推薦「血月烏托邦」以威士忌與紅酒結合，並起也炙烤香吉士外皮增添煙燻肉桂與檸檬香氣。另一杯「朝九晚九的揉皺月光」則調和伯爵茶、伏特加、百香果汁混合，模擬出香水的「前、中、後調」的層次。目前嵩SUNG台北大安店將在9/1起正式對外營業，目前採全預約制，要朝聖之前先用線上訂位，以免撲空。
嵩SUNG 台北大安店
開幕日期：2023/09/01
地址：台北市大安區延吉街131巷35號
電話：(02)8772-0358
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