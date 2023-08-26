飯店控就等這一波！漢來大飯店「暑假倒數 三麗鷗陪你收心操」入住主題房限時限量快閃優惠，再加碼一泊二食住房專案更省。
為了搶攻暑期最後商機，漢來大飯店這一次不客氣了，精選三個超值專案，讓大小朋友最後一起來高雄體驗最棒的海港旅程，平常下不了手的三麗鷗主題房，每房6,500元起。同時還有老饕最愛的一泊二食專案提供知名的海港自助式早餐和下午茶 ; 若沒機會戶外野營，還可以選擇小帳篷氛圍的Let's Fun假趣住房專案。
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既夢幻又可愛的三麗鷗主題房，現在正推出快閃回饋優惠，即日起至8/26中午前預計8月28日~8月31日、9月4日~9月7日入住三麗鷗主題房獨享優惠，每房6,500元起，專案提供禮賓大使接待、自助式早餐、迎賓下午茶、客製角色明星的備用品，mini bar免費，還享有高鐵左營至飯店來回接駁，與三麗鷗人氣明星共渡暑假美好回憶。
此外，漢來「仲夏饗樂計畫 一泊二食住房專案」每房5,388元起，日期只到8/31，專案提供澎湃海鮮聞名的漢來海港自助餐廳下午茶，以及唯有入住高雄漢來飯店才能享用到的海港自助式早餐。海港餐廳為全台知名BUFFET餐廳，飯店不僅提供海港自助式早餐與下午茶，還可以享受南洋風戶外露天泳池以及傳統日式三溫暖設施，趁著假期尾聲大啖BUFFET吃好又過癮。
至於不想曝曬戶外還是可以搭上露營潮，即日起至9/30推出「Let's Fun假趣！童趣之旅住房專案」，家庭房7,600元起，每房備有溫韾小帳篷、可愛抱枕、還有夜光效果的串串球燈，感受夜宿野營氛圍。除了城市飯店小帳篷體驗之外，加購高鐵票還可享有8折優惠。
漢來大飯店
官網：https://www.grand-hilai.com/
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