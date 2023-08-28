哈根達斯米奇月餅開吃！哈根達斯X故宮「迪士尼冰淇淋月餅」萌系開賣，中秋限定「馬卡龍冰淇淋禮盒」領軍5款禮盒全攻略。
米奇月餅，IG打卡很需要！超人氣冰淇淋「哈根達斯」每年期間限定「冰淇淋月餅」總是讓粉絲們敲碗期待，也是送禮「有面子」的首選名單。這次哈根達斯中秋節共推出5款「冰淇淋月餅」滿足不同需求，其中包含法式甜點Pierre Hermé聯名的「馬卡龍冰淇淋禮盒」，以及與故宮聯名的「迪士尼百年慶典冰淇淋月餅」，不管是耍浪漫、耍可愛都一次滿足。
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哈根達斯本次中秋月餅系列，特別與雕藝術家成若涵跨界創作，以「Moon Paradise」作為主題，打造富有層次、空間感的精緻禮盒，其中包含4入「璀璨星願」，5入「星月綺想」，以及最豪華全配版「彩雲追月」9入月餅，都是使用經典的哈根達斯冰淇淋，搭配繽紛巧克力脆皮，在「彩雲追月」中還有放大版冰淇淋月餅，以香草+草莓+黑櫻桃餡夾心，相當於一顆迷你版冰淇淋蛋糕。
特別的是，這次哈根達斯的冰淇淋月餅也推出「法式甜點系列」，打造不同口感搭配，針對6入「萬彩映月」冰淇淋禮盒，使用法式手工莎布蕾餅乾搭配冰淇淋內餡，增添酥脆口感。另一款9入「法式盛宴」禮盒，更特別使用超高話題的「Pierre Hermé」聯名馬卡龍冰淇淋做為內餡，搭配馬卡龍外殼，讓人享受法式甜點下午茶。
除此之外，哈根達斯還有一款與故宮聯名的「典藏故宮迪士尼百年慶典 冰淇淋月餅」萌翻米奇控，在脆皮冰淇淋月餅上，搭配米奇與故宮文物的巧克力圖案，可以看米奇揹著翠玉白菜、爬上毛公鼎等可愛圖案，就連鐵製提盒也通通讓粉絲想自己收藏，捨不得送人。
哈根達斯 冰淇淋月餅新品推薦
彩雲追月 冰淇淋月餅禮盒
售價：2,980元/盒 9入
璀璨星願 冰淇淋月餅禮盒
售價：1,080元/盒 4入
星月綺想 冰淇淋月餅禮盒
售價：1,280元/盒 5入
法式盛宴 馬卡龍冰淇淋禮盒
售價：1,680元/盒 9入
萬彩映月 冰淇淋月餅禮盒
售價：1,480元/盒 6入
典藏故宮迪士尼百年慶典 冰淇淋月餅
售價：2,480/盒 7入
詳細活動規範及供應情形，依 哈根達斯 官方公告為準。
中秋月圓
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