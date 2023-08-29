九月吃到飽優惠整理！堪稱最寵粉的馬辣集團，不僅以高CP值火鍋、燒肉吃到飽聞名，不間斷的免費升級活動，更是讓吃到飽控每個月都想找藉口大飽口福。為了慶祝九月份記者節、軍人節、教師節和中秋節的到來，集結旗下8個品牌推出7個吃到飽優惠，只要身分證或健保卡卡號包含「289」任兩碼數字，或是出示教師證、記者證、軍人證認一個證件，即可享有專屬升級方案。







燒烤部分有三大品牌，引領全台日式燒肉吃到飽風潮的「熊一頂級燒肉」，只要選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」方案，全桌升級「美國見島和牛吃到飽」。將店觀打造成日本大正浪漫時代氛圍的「哞哞屋和牛燒肉」、強調各種和牛特色吃法的「夯下去新潮和牛燒肉」，則是點購指定方案就加碼送北港烏魚子無限吃優惠。





最經典的招牌「馬辣火鍋吃到飽」不限方案直接全桌升級「XXL東石大蛤吃到飽」，滿滿的鮮味讓人多點好幾輪。升級版的「新馬辣、新馬辣Plus+」則是選擇極上雙和牛方案，基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦無限量加點優惠，蝦蝦控吃到狂舔手手。







而以最低價的449元火鍋吃到飽的新概念品牌「涮樂和牛鍋物 食べ放題」，則是點購極上雙和牛放題就有「炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」吃到飽優惠。單點式頂級火鍋「問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋」，除了平日688/788兩種吃到飽方案，還加碼推出988元起升級吃到飽，日本A5和牛雪花、澳洲M8~9+冠軍黑毛和牛、美國Prime厚切神仙牛、北海道生食級大干貝等多種食材全都無限吃。



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馬辣集團9月吃到飽優惠

活動時間：2023/9/1~9/30日止

活動內容：

含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡號含「2.8.9」任二碼(可重複，例如22、88)或出示教師證、記者證、軍人證任一證件，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「九月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有各品牌專屬優惠。



熊一頂級燒肉 9月吃到飽優惠

不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。



哞哞屋和牛燒肉 9月吃到飽優惠

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。



夯下去新潮和牛燒肉 9月吃到飽優惠

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。



馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋 9月吃到飽優惠

不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。



新馬辣、新馬辣Plus+ 9月吃到飽優惠

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。



涮樂和牛鍋物 食べ放題 9月吃到飽優惠

選擇「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」每成人一份。

選擇「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」吃到飽。



問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋 9月吃到飽優惠

9月平日限定(例假日除外)-688/788吃到飽方案。

9月升級活動-988元起吃到飽方案。



注意事項：本項優惠不得與其他方案、活動併用。