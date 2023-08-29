史努比無線鍵盤，鐵粉想要！7-ELEVEN這次又要讓史努比鐵粉買到剁手，在9/7起推出全新「Snoopy聯名週邊商品」快閃購，無論是可插平板的藍牙無線鍵盤、立體公仔造型的無線快充等超過17款3C周邊、包包收納小物，讓史努比控集體買爆。



推薦閱讀：哈根達斯米奇月餅開吃！哈根達斯X故宮「迪士尼冰淇淋月餅」萌系開賣，中秋限定「馬卡龍冰淇淋禮盒」領軍5款禮盒全攻略。







這次7-ELEVEN「史努比快閃購」推出3C周邊系列、包包系列、以及餐具系列共3大主題，其中上班族一定要搶的包含「藍牙無線鍵盤」可以同時連線三台裝置超實用，「公仔造型滑鼠」則是立體史努比造型，左右手都可以使用。另一款「公仔造型磁吸充」更有史努比棒球、史努比泳圈、胡士托共3種造型，支援15W無線快速充電，同時還能當手機支架，一邊充電一邊追劇。







看準辦公桌的實用性質，本次周邊也同步推出「史努比手持吸塵器」清理桌面和鍵盤超方便，還有辦公桌必備「史努比計算機」，手機週邊則有犀牛盾聯名的「Clear透明手機殼、手機支架」支援MagSafe無線充電功能，耳機部分也可以搭配「Air Pods Pro2耳機保護殼」，讓史努比控生活周邊通通都是超萌阿比。







包包系列周邊則與OUTDOOR聯名，推出「翻蓋長夾、拉鍊長夾、中夾、零錢包、票卡零錢包」共5種包款尺寸，分別搭配粉紅奶茶色系、以及黑色系2種顏色選擇。在餐廚具的部分，推出史努比與康寧聯名的「韓式湯碗2件組」以及8吋「深盤+分隔盤」餐盤2件組、「6吋、8吋、10吋平盤」的餐盤3件組，超萌史努比與朋友們，讓粉絲在家吃飯也超想打卡炫耀。











7-ELEVEN 史努比快閃購 活動資訊

活動時間：自2023年9月7日(四)下午15:00起。

活動方式：OPEN POINT會員期間限定到7-ELEVEN消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。

推薦小物：

限量公仔造型滑鼠

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購399元



限量藍牙無線鍵盤

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購699元



限量公仔造型磁吸充

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購699元



限量手持吸塵器

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購799元



限量多功能計算機

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購299元



限量史努比聯名款翻蓋長夾

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購699元



限量史努比聯名款拉鍊長夾

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購699元



限量史努比聯名款中夾

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購699元



限量史努比聯名款零錢包

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購399元



限量史努比聯名款票卡零錢包

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購299元



限量犀牛盾Clear透明手機殼

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購1299元



限量犀牛盾固架MAX手機支架

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購699元



限量犀牛盾Air Pods Pro2保護殼

門市快閃購/小7集點卡預購：每款加價購699元



限量康寧SNOOPY FRIENDS韓式湯碗2件組

門市快閃購：每款加價購599元



限量康寧SNOOPY FRIENDS 8吋餐盤2件組(深盤+分隔盤)

門市快閃購：每款加價購699元



限量康寧SNOOPY FRIENDS餐盤3件組(6吋/8吋/10吋平盤)

門市快閃購：每款加價購950元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。