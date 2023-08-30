台北人不准睡！最嗨台北不夜城「2023白晝之夜」確定快閃大巨蛋、信義商圈，「宵夜市集、裝置藝術、街頭表演」揪你嗨一整晚。
2023白晝之夜確定在信義商圈、大巨蛋快閃！一年一度台北人的狂歡之夜「2023白晝之夜」，於每年十月的第一個禮拜六登場，跨夜不停電的狂歡之夜匯集裝置藝術、街頭表演、美食市集等，將台北街頭變成超大型、零距離的藝術空間，邀請大家一起漫步在台北街頭體驗最不一樣的台北之美。
▲圖為歷年台北白晝之夜資料圖，非2023白北白晝之夜裝置藝術 (以下同)。
緣起於法國巴黎的「白晝之夜」，致力於將當代藝術透過無框架的城市街頭，強調跨夜舉辦、免費參加及公民參與，拉近一般民眾對於藝術的距離。今年「2023台北白晝之夜」確定將在10/7晚間六點至10/8清晨六點快閃信義商圈、大巨蛋周邊，並預計串連至東區。
以藝術行動代號 3、6、9為主打，規劃3大場域、6大主題、9大亮點作品，從大型裝置藝術到影像、音樂、戲劇、馬戲到脫口秀等不同形式的藝術和表演，保證讓人徹夜狂歡不無聊。活動當天還邀請人氣市集團隊坐鎮，在國父紀念館兩側擺攤，預計是以黑白的食物顏色、包裝或佈置為主題，讓人半夜三點也能逛市集、吃美食。
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2023台北白晝之夜 活動資訊
活動時間：2023/10/7 18:00~2023/10/8 06:00
活動地點：台北信義商圈及大巨蛋周邊，預計延伸至台北東區
2023台北白晝之夜市集
日期：2023/10/07(六)～2023/10/08(日)
攤商營業時間：晚上18:00－03:00
地點：國父紀念館（左右兩側）
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