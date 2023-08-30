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101甜蜜屋、製錶工坊來了！台北101全新室內打卡點「熊熊甜蜜屋、Watchmaking Studio」，限定必拍打卡點搶先看。

2023-08-30 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：3,683
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

每每到了101的週年慶，除了是時尚精品的一級作戰區之外，更是許多名媛網美準備拍IG網美照的時候。台北101希望不只是帶給消費者頂級購物的樂趣，更希望在購物的同時，也能一起在可愛的裝置藝術前留下美美的回憶，因此這一次特別在一樓打造熊歡歡 熊樂樂 20週年甜蜜屋，還有四樓台北101製錶工坊Watchmaking Studio，都要讓消費者拍到停不下來了。

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其中，台北101特別在1樓信義長廊打造「熊歡歡 熊樂樂 20週年甜蜜屋」，從第1代到20代台北101紀念小熊齊聚一堂。台北101紀念小熊，是每一年週年慶時期，僅為會員限量推出的珍藏品，每一代小熊都見證著台北101的成長與演變，這將是一段華麗且甜蜜的紀實，引領賓客穿越歲月長河。


同時，每一年都會推出「只送不賣」的101紀念熊，今年也將推出第20代，並且是與New Balance合作，一同設計出台北 101 第 20 代聯名紀念熊，並為小熊掛上990v6 鞋款AirPods 訂製保護套，以指標性美製鞋款990系列為發想，致敬品牌對於製鞋工藝與品質的堅持。


除此之外，在台北101四樓都會廣場，也推出了最新策展打卡點「台北101製錶工坊Watchmaking Studio」，民眾除了可以近距離的拍照打卡之外，還同步推出「製錶體驗營」，由全球最大鐘錶集團 Swatch Group 台灣分公司精心詮釋，將瑞士總部設計概念與專業設備，獨家且完整在台北101都會廣場製錶工坊之中呈現。



現場由專業的人員主講並授予一般民眾專業製錶課程，近距離體驗製錶的精湛工藝。課程結束後還可獲頒結業證書，成為一日鐘錶職人的最佳證明。並且，還有Flik Flak 小小鐘錶師體驗營，乃專為小朋友設計的入門版製錶工藝體驗營，由專業鐘錶師的親身示範，搭配大姐姐以生動的說故事方式，以生動的活動內容結合輕鬆有趣的玩樂體驗，帶領小朋友進入珍貴的鐘錶與時間的神秘世界。





 

台北101第20代紀念熊   New Balance聯名
熊歡歡 熊樂樂 甜蜜屋

展出地點：限時入駐信義長廊
活動內容：台北101 X New Balance第20代聯名紀念小熊，當日消費累滿50,000元即可兌換
兌換期間：8/31-10/10 
 

台北101製錶工坊Watchmaking Studio

活動期間：9月20日至9月24日
活動地點：台北101四樓都會廣場

 

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