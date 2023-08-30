芋頭控等到了！beard papa’s「芋泥奶霜泡芙、芋頭派」九月強打限定，大爆餡「芋泥奶霜泡芙」買就送濾掛咖啡。
泡芙控、芋頭控一起尖叫了！來自日本超高人氣泡芙專賣店「beard papa’s」，除了有最經典招牌的香草卡士達日式泡芙之外，對於泡芙控而言，最期待的就是每月限定口味登場。本次九月份強打推出「芋泥奶霜泡芙系列」，以香甜綿密的芋泥作為主角，在初秋之際療癒大家。並加碼推出雙倍芋頭餡的「芋頭派」，大大滿足芋頭控的甜點胃。
於九月限定登場的「芋泥奶霜泡芙系列」，嚴選最高品質的大甲檳榔心芋頭為主原料，搭配發酵奶油和鮮奶油做成芋泥奶霜，無論是搭配外酥內軟的經典日式泡芙、黑日式泡芙；還是帶有濃厚奶酥香氣的菠蘿泡芙；又或是一口吃的mini泡芙，都是最療癒的下午茶選擇。
同時，更加碼推出全新限定款「芋泥奶霜派」，手工在派皮底層先包入芋泥，烘烤之後再擠進芋泥奶霜內餡，兩種不同芋泥口感配上酥脆派皮入口，讓人吃完一顆又忍不住回頭再買三顆。為了打造下午茶儀式感，beard papa’s將於9/5推出精選濾掛咖啡，淡淡的堅果和焦糖香氣的咖啡，將泡芙的蛋奶香拉高到新的層次。於指定門市消費滿120元就送一包濾掛咖啡嚐鮮。
推薦閱讀：台北蛋黃酥控開搶！超難買的「不二糕餅蛋黃酥」21天快閃SOGO，「早上9點開搶、每人限購5盒」搶買攻略一次看。
beard papa’s芋泥奶霜泡芙系列
售價：$75起/顆
販售期間：9/1-9/30數量有限售完為止
泡芙選擇：日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙、芋頭派
beard papa’s濾掛咖啡新品、優惠
開賣日：9/5起正式販售(限店販售)
售價：169元/盒/3入
優惠：
1、9/1起至beard papa’s指定門市消費滿120元即贈濾掛咖啡1包，數量有限贈完為止。
2、9/1~9/4 SNS將舉辦留言抽濾掛咖啡，敬請密切留意粉絲專頁最新訊息。
文章目錄
編輯 鄭雅之最新文章
- 米其林二星2023得獎餐廳名單！台灣米其林二星6間成功摘星，新進榜台北「渥達尼斯磨坊、牡丹」、高雄「Liberté」，台中台南米其林二星掛零。
- 台灣米其林三星2023得獎名單！米其林三星新進榜台北「態芮」、台中「JL Studio 」打破頤宮霸榜米其林三星傳說，「頤宮」蟬聯六年三星。
- 台北人不准睡！最嗨台北不夜城「2023白晝之夜」確定快閃大巨蛋、信義商圈，「宵夜市集、裝置藝術、街頭表演」揪你嗨一整晚。
- 誰說信義區很貴！7間吳興街平價小吃「皮蛋麵、蘿蔔絲餅」大爆紅，堪稱「信義區平價美食一條街」小資族激推。