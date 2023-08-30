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一幻進軍高雄買一送一！高雄承億酒店攜手北海道一幻拉麵推出「札榥產地直送」限時快閃拉麵店，開幕首三天拉麵買一送一。

2023-08-30 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐 人氣：2,413
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編輯 李維唐

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誰說高雄人沒有一幻可以吃！高雄承億酒店為了讓南台灣的拉麵控都可以品嚐到來自北海道札榥的「蝦湯」一幻拉麵，特別攜手甜蝦湯頭流派始祖「北海道えびそば一幻」來高雄推出限時快閃一幻拉麵店，預計將在9/3進駐高雄承億酒店B1美食基地，同時開幕首三天加碼推出拉麵買一送一。

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高雄承億表示，一幻拉麵這一次南下高雄承億酒店B1美食基地，將以快閃店形式從9月到今年12月底為南台灣拉麵控提供北海道人氣第一的鮮味拉麵，同也現場也規劃了最寬廣、最明顯的位子，就是希望讓南台灣的每一位拉麵控都能盡情的品嚐來自北海道的甜蝦湯頭拉麵。



同時「北海道えびそば一幻」（甜蝦湯頭拉麵一幻）在日本擁有超高人氣，曾獲日本人票選北海道最好吃拉麵店。有別於台灣市場熟知的豚骨、味增湯頭，「えびそば一幻」使用北海道札榥產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭，與一般的豚骨湯頭大不相同。

除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦味麵酥與蝦粉；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成末狀後，再經過3次乾炒而成用於加入麵中增添拉麵的香氣，蝦味麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。

 

高雄一幻拉麵買一送一

活動期間：9/3-9/5
活動內容：開幕首三天推出買一送一(每日限量50組)優惠活動
開幕時間：9/3 中午11:30
快閃地點：高雄承億酒店B1美食基地

 

 

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買一送一 拉麵 一幻 高雄承億酒店
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