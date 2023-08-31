米其林二星2023得獎餐廳名單！台灣米其林二星6間成功摘星，新進榜台北「渥達尼斯磨坊、牡丹」、高雄「Liberté」，台中台南米其林二星掛零。
2023台灣米其林二星名單快訊！ 一年一度台灣美食圈大事「2023台灣米其林發佈會」於今日正式登場，2023台灣米其林二星全台僅有6間餐廳獲得殊榮，台北5間、高雄1間、台中和台南則是掛零。其中有三間新進榜二星餐廳分別是台北進榜的為「渥達尼斯磨坊」和「牡丹 天ぷら」，高雄則是「Liberté」。
去年從一星晉升為二星的法菜「侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon」今年一樣守住星星。四度摘下二星殊榮的有江振誠主廚帶領的「RAW」，以及結合日本料理與法、義烹飪手法呈現時尚亞洲菜「Logy」。值得注意的是淮揚菜和川菜為主打的「請客樓」今年掉星，只獲得一星的評價，但依然是值得推薦的餐廳。2023新入榜二星的餐廳台北有2間、高雄有1間，全都是從一星晉升為二星殊榮。台北進榜的為「渥達尼斯磨坊」和「牡丹 天ぷら」，高雄則是「Liberté」。
2023台北米其林二星餐廳榜單
侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/76579
Logy
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/92103
RAW
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/47260
渥達尼斯磨坊(2023新入榜二星)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/110977
牡丹 天ぷら(2023新入榜二星)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/96470
2023台中米其林二星餐廳榜單
無
2023台南米其林二星餐廳榜單
無
2023高雄米其林二星餐廳榜單
Liberté (2023新入榜二星)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/134321
更多2023台灣米其林一星、二星、綠星完整得獎名單！
https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368681
回顧2022台灣米其林二星餐廳榜單
2022台北米其林二星餐廳榜單
侯布雄 L’ATELIER de Joël Robuchon
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/76579
Logy
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/92103
RAW
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/47260
祥雲龍吟(暫停營業)
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/46534
態芮
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/62167
請客樓
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/38355
2022台中米其林二星餐廳榜單
JL Studio
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/69838
2022台南米其林二星餐廳榜單
無
回顧2022高雄米其林二星餐廳榜單
無
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