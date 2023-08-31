台灣米其林三星2023得獎名單！米其林三星新進榜台北「態芮」、台中「JL Studio 」打破頤宮霸榜米其林三星傳說，「頤宮」蟬聯六年三星。
2023台灣米其林三星得獎名單公布！邁入第六屆的2023台灣米其林，今年終於有新進榜台北「態芮」、台中「JL Studio」三星餐廳，前者以台灣菜、後者以創意新加坡菜擄獲評審的胃。而從第一屆就榮獲米其林三星殊榮的「頤宮」今年一樣守住三星，今年「2023台灣米其林三星」共有三間得獎名單，將成為饕客搶訂位的夯店。
「2023台灣米其林指南」最終壓軸三星得獎名單，除了多年霸榜的「頤宮」不意外的持續入選，成為連續六年獲得台灣米其林三星殊榮的唯一餐廳。今年更首度有新進榜三星餐廳，位於台北以台灣菜為主打的「態芮」，以及台中創意新加坡菜「JL Studio」，都是從二星晉升為三星餐廳。
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2023台灣米其林三星餐廳
頤宮
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/61395
JL Studio （2023新入榜）
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/69838
態芮（2023新入榜）
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/62167
更多2023台灣米其林一星、二星、綠星完整得獎名單！
https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368681
回顧2022台北米其林三星餐廳
頤宮
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/61395
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