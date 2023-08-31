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台灣米其林三星2023得獎名單！米其林三星新進榜台北「態芮」、台中「JL Studio 」打破頤宮霸榜米其林三星傳說，「頤宮」蟬聯六年三星。

2023-08-31 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：頤宮 人氣：2,991
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編輯 鄭雅之

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2023台灣米其林三星得獎名單公布！邁入第六屆的2023台灣米其林，今年終於有新進榜台北「態芮」、台中「JL Studio」三星餐廳，前者以台灣菜、後者以創意新加坡菜擄獲評審的胃。而從第一屆就榮獲米其林三星殊榮的「頤宮」今年一樣守住三星，今年「2023台灣米其林三星」共有三間得獎名單，將成為饕客搶訂位的夯店。
2023台灣米其林三星得獎名單 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023台灣米其林三星得獎名單 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

「2023台灣米其林指南」最終壓軸三星得獎名單，除了多年霸榜的「頤宮」不意外的持續入選，成為連續六年獲得台灣米其林三星殊榮的唯一餐廳。今年更首度有新進榜三星餐廳，位於台北以台灣菜為主打的「態芮」，以及台中創意新加坡菜「JL Studio」，都是從二星晉升為三星餐廳。

推薦閱讀：2023台灣必比登139家全攻略！2023必比登「台北、台中、台南、高雄」必吃夜市美食、小吃公開，總數比去年少、台南小吃新進榜最多。
2023台灣米其林三星得獎名單 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023台灣米其林三星得獎名單 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

2023台灣米其林三星餐廳

頤宮
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/61395

JL Studio （2023新入榜）
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/69838

態芮（2023新入榜）
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/62167
 

更多2023台灣米其林一星、二星、綠星完整得獎名單！

https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368681
 

回顧2022台北米其林三星餐廳

頤宮
商家介紹：https://www.walkerland.com.tw/poi/view/61395
2023台灣米其林三星得獎名單 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

 

 

 

 

 

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米其林 得獎名單 三星 頤宮 more
米其林指南 2023米其林 台灣米其林
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