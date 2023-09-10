歡慶哆啦A夢生日！日本「哆啦A夢未來百貨」5款新品上市，超逼真「縮小燈玩具」、精美質感「哆啦A夢刺繡包」全都要搶。

哆啦A夢生日啦！日本國民偶像「哆啦A夢」可說是走到哪紅到哪，只要有新商品上是都會引起搶購，為了慶祝每年9月3日哆啦A夢的生日，「哆啦A夢未來百貨」近日推出一系列全新商品，不只有精緻的刺繡托特包、化妝包與零錢包，最吸睛的就是人氣道具之一的「縮小燈」還被神還原成等比大小的絨毛玩具，讓人不禁想拿在手上學哆啦A夢使用一番，如果9月底有機會造訪東京台場，不妨趕快到實體店面下手直接把現貨帶回家喔。



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每年只要到了9月3日，各大商家就會瘋狂推出與哆啦A夢相關的周邊與活動，為這隻可愛的藍色機器貓好好慶生，身為哆啦A夢周邊專賣店的「哆啦A夢未來百貨」當然也不會錯過這場一年一度的盛事！今年在9月3日推出的新品屬於簡約質感風格的日常雜貨，最主打的商品就是刺繡托特包、刺繡化妝包與刺繡零錢包系列。





在這些包包上全都繡有「哆啦A夢掏著四次元口袋」的俏皮圖案，而大家所熟悉的「竹蜻蜓、任意門、記憶吐司、縮小燈、放大燈」等經典道具，同樣全都被繡在所有包款上，既精美又童趣十足。





哆啦A夢未來百貨這次還特別與日本知名的手巾製造商「かまわぬ（Kamawanu）」聯手合作，推出一款相當具有質感的「哆啦A夢手染雲朵手巾」，皆是由日本工匠運用傳統染色技術，一條一條精心手工染色，且材質為100％棉製成，觸感相當舒適柔軟；而哆啦A夢戴著竹蜻蜓穿梭在蓬鬆雲朵間的可愛圖案，也是哆啦A夢未來百貨才能買到的獨家限定的樣式。





除了上述這些生活雜貨之外，被喻為是本次新品的壓軸商品，就是這個話題十足的「縮小燈絨毛玩具」！對於哆啦A夢的鐵粉來說，縮小燈絕對是不陌生的人氣道具，這次哆啦A夢未來百貨特別將縮小燈等比還原成絨毛材質的手拿玩具，雖然實用性不高，但拿在手上絕對足以讓粉絲們過過乾癮、享受自己成為哆啦A夢的逗趣滋味。





最棒的是，從9月3日起只要在哆啦A夢未來百貨的實體店面或是線上商店，只要消費滿7,000日圓以上，就會立刻贈送一個「哆啦A夢2023生日玻璃馬克杯」，上面印著哆啦A夢戴上生日蛋糕帽子的圖案，俏皮模樣加上精緻質感，相當值得鐵粉們帶回家收藏。



哆啦A夢未來百貨 2023哆啦A夢生日新品

預售日期：2023年9月3日

出貨日期：2023年9月下旬

販售通路：東京台場哆啦A夢未來百貨、哆啦A夢未來百貨官網

價格：

哆啦A夢刺繡托特包：4,950日圓

哆啦A夢刺繡化妝包：3,080日圓

哆啦A夢刺繡零錢包：2,530日圓

哆啦A夢手染雲朵手巾：2,420日圓

縮小燈絨毛玩具：2,420日圓