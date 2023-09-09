史努比粉絲全都要收！「日本郵局X史努比」5大全新商品開賣，超萌可愛「史努比手提袋、便條夾」領軍開賣，全部收藏才是資深史努比粉。
史努比鐵粉終於又等到了！呆萌又活潑好動的史努比，陪伴許多人度過珍貴的童年，從多年前開始與日本郵局合作的聯名商品，只要一推出就是立刻被掃貨。睽違已久，日本郵局終於再度宣布推出今年的史努比限定周邊，這次共有5款全新的商品，分別是手提袋、三層拉鍊包、紙膠帶等實用的可愛小物，趕緊一起來看看這次日本郵局究竟祭出哪些超欠買的史努比商品吧。
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時隔將近一年，身受雜貨控、文具控歡迎的日本郵局，總算又推出史努比的周邊商品，並從9月8日起在日本全國約6千間郵局門市與郵局官網同步販售，讓史努比粉絲們又有理由花錢了！其中鐵粉一定要收藏的就是「史努比手提袋」，最大亮點就是使用植絨印花技術將史努比印在袋子上，而且外層僅以淺米色的布料與正在運送貨物的史努比圖案所構成，但翻看裡層就會發現裡面的布料竟然是超級繽紛多彩的各角色印花圖案，超大反差給足了鐵粉驚喜。
「史努比三層拉鍊包」則是很適合用來當作收納好幫手，如果你隨身會攜帶小化妝品、發票、鈔票與零錢，就可以利用這款小拉鍊包來幫助分類物品；還有文具控不可錯過的2款一組的「史努比捲筒貼紙組」，款式分別是「快遞風」（5種樣式各5張）以及「貨物警示貼紙風」（8種樣式各5張），共65張可愛且風格迥異的貼紙，可以貼在日常生活小物上，讓史努比家族陪伴你開心每一天。
針對上班族最常使用的便利貼，這次也推出相當豪華的「史努比4款便利貼組」，每種款式皆有25張，由於是直立式的正方體設計、而且4種圖案彼此錯開，平時沒有使用的時候擺在桌上也能成為可愛的辦公桌擺飾。
既然有了便利貼，那便條夾座當然也少不了，不同於去年的史努比與郵筒款，今年推出的便條夾座是以正在送信的查理布朗以及可愛的糊塗塌客為主角，幫你把所有重要的便條紙一次全收集起來。
日本郵局限定販售 2023年史努比周邊
販售日期：2023年9月8日起
販售地點：日本全國約6千間郵局門市與郵局官網
網路購買：日本郵局官網
價格：
史努比手提袋：1,760日圓
史努比三層拉鍊包：900日圓
史努比捲筒貼紙組：700日圓
史努比4款便利貼組：680日圓
查理布朗＆糊塗塌客便條夾座：1,430日圓
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