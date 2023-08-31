為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美式蔬食新選擇！Mixigan美墨風格蔬食「全植物」美墨風格餐廳，人氣…

美式蔬食新選擇！Mixigan美墨風格蔬食「全植物」美墨風格餐廳，人氣牛肉塔可、辣肉醬牛肉植物堡，真的吃不出來沒有肉。

2023-08-31 文字：編輯 李維唐 圖片：Mixigan美墨風格蔬食 人氣：633
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

不是吃菜、而是一種新美食文化，全新餐飲品牌「Mixigan美墨風格蔬食」是速食、也是蔬食，未來餐飲集團希望用美墨料理融合經典蔬食元素，讓速食也可以是蔬食、讓品嚐蔬食也能很輕鬆。其中人氣牛肉塔可、辣肉醬牛肉植物堡，真的讓人完全吃不出來沒有肉。

推薦閱讀：速食控月底救星！激省「麥當勞30元漢堡、摩斯35元小漢堡」隱藏版吃法，再加碼「漢堡王買一送一」領軍5大速食優惠攻略。


Mixigan美墨風格蔬食表示，只要說到墨西哥招牌美食，塔可絕對榜上有名。而Mixigan明星小點「牛肉塔可」提供脆餅與軟餅2種選擇，手工揉捏玉米麵糰保持濕潤，再以小火煎製定型，靈魂醬料將植物牛腩與辛香料熬煮1小時，萃取醬汁精華，牛肉吸附滿滿醬汁風味，剛上桌熱熱吃口感最佳，Q彈玉米餅包裹牛肉，一口咬下，濃厚醬香滿溢舌尖，讓人回味無窮；喜歡脆口的人，可選擇炸玉米餅牛肉塔可，香酥脆口十分迷人。


此外，對於第一次想品嚐「蔬食」魅力的老饕們，主廚吳榮峰（Eric）推薦主餐「辣肉醬牛肉植物堡」，鬆軟麵包夾入厚片植物牛肉漢堡排，再擠上滿滿墨西哥辣肉醬及植物起司，焦糖色麵包與植物漢堡排完美契合，爽辣滋味久久不散，辣中帶香刺激食慾。


同時針對米飯控還有超美味的「墨西哥辣燉豆碗料理」，底層鋪上一層由有機糙米製作香料飯，再淋上自製辣燉豆，料理點睛之筆來自外皮微焦的植物荷包蛋，栩栩如生的蛋液以南瓜、綠豆製成，色香味俱全，好吃又好拍。


俗稱塔可飯的「墨西哥碗料理」是老饕的最愛，現場供應白花椰、香料菇、牛肉、豬肉、魚排5種口味任選，享用前別忘了先敲碎三角玉米脆餅，輕輕一勺就能嚐到玉米餅的脆、香料飯的Q及植物肉排的好滋味，多重享受超滿足。


 

 

 

Mixigan 美墨風格蔬食

地址：台北市大安區延吉街137巷2號1樓
電話：02-2721-8122

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#蔬食
morechevron_right
文章關鍵字
蔬食 漢堡 美墨 Mixigan美墨風格蔬食
延伸閱讀

速食控月底救星！激省「麥當勞30元漢堡、摩斯35元小漢堡」隱藏版吃法，再加碼「漢堡王買一送一」領軍5大速食優惠攻略。

 編輯 張人尹

吃飯也要走宮廷風！人氣豆腐煲「涓豆腐」打造三款「韓國宮廷風料理」，就是要滿足饕客的味蕾。

 顏爾嫻

免費「牛肉小漢堡」送你吃！乾式熟成牛肉專門店「Woden肉殿」插旗信義區，要用獨家熟成牛肉搶攻肉控的胃。

 顏爾嫻

挑戰最療癒「多肉植物」！辦公室必備盆栽扭蛋「肉肉星人」先收藏一波，忘記澆水也可以養得肥肥胖胖。

 顏爾嫻

忘不了的那一味，北車也能買到的戰地口味的牛肉乾。

 Walker新發現
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up