美式蔬食新選擇！Mixigan美墨風格蔬食「全植物」美墨風格餐廳，人氣牛肉塔可、辣肉醬牛肉植物堡，真的吃不出來沒有肉。
不是吃菜、而是一種新美食文化，全新餐飲品牌「Mixigan美墨風格蔬食」是速食、也是蔬食，未來餐飲集團希望用美墨料理融合經典蔬食元素，讓速食也可以是蔬食、讓品嚐蔬食也能很輕鬆。其中人氣牛肉塔可、辣肉醬牛肉植物堡，真的讓人完全吃不出來沒有肉。
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Mixigan美墨風格蔬食表示，只要說到墨西哥招牌美食，塔可絕對榜上有名。而Mixigan明星小點「牛肉塔可」提供脆餅與軟餅2種選擇，手工揉捏玉米麵糰保持濕潤，再以小火煎製定型，靈魂醬料將植物牛腩與辛香料熬煮1小時，萃取醬汁精華，牛肉吸附滿滿醬汁風味，剛上桌熱熱吃口感最佳，Q彈玉米餅包裹牛肉，一口咬下，濃厚醬香滿溢舌尖，讓人回味無窮；喜歡脆口的人，可選擇炸玉米餅牛肉塔可，香酥脆口十分迷人。
此外，對於第一次想品嚐「蔬食」魅力的老饕們，主廚吳榮峰（Eric）推薦主餐「辣肉醬牛肉植物堡」，鬆軟麵包夾入厚片植物牛肉漢堡排，再擠上滿滿墨西哥辣肉醬及植物起司，焦糖色麵包與植物漢堡排完美契合，爽辣滋味久久不散，辣中帶香刺激食慾。
同時針對米飯控還有超美味的「墨西哥辣燉豆碗料理」，底層鋪上一層由有機糙米製作香料飯，再淋上自製辣燉豆，料理點睛之筆來自外皮微焦的植物荷包蛋，栩栩如生的蛋液以南瓜、綠豆製成，色香味俱全，好吃又好拍。
俗稱塔可飯的「墨西哥碗料理」是老饕的最愛，現場供應白花椰、香料菇、牛肉、豬肉、魚排5種口味任選，享用前別忘了先敲碎三角玉米脆餅，輕輕一勺就能嚐到玉米餅的脆、香料飯的Q及植物肉排的好滋味，多重享受超滿足。
Mixigan 美墨風格蔬食
地址：台北市大安區延吉街137巷2號1樓
電話：02-2721-8122
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