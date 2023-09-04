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打卡送美式咖啡！千葉集團新品牌「陽光你好」結合星巴克服務，下午茶開吃「義大利麵+星巴克卡美式咖啡」中正大學搶先約吃。

2023-09-04 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：千葉 人氣：326
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編輯 張人尹

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打卡送星巴克美式咖啡，很可以！千葉集團旗下品牌「陽光皇后」主打創意義式料理，這次打造全新品牌「陽光你好」特別在店內結合「星巴克服務」，除了經典的義大利麵、燉飯、烤全雞之外，還能喝得到星巴克等級咖啡，再加碼開幕限定「打卡送美式」，讓人下午茶、早午餐都要吃。

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陽光你好 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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千葉集團新品牌「陽光你好」第一間門市開在嘉義中正大學內，延續以往「陽光皇后」的超人氣義式料理系列，除了經典「熱舞王妃」烤全雞之外，也為學生們推出高CP值的「手工披蕯2份218元」、以及「義大利麵168元起、燉飯188元起」，甚至還有小火鍋系列「牛奶鍋、番茄火鍋、海鮮鍋」等8種湯底鍋物，聚餐約吃很可以。
陽光你好 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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特別的是，在「陽光你好」也販售下午茶必備的手工蛋糕系列，同步在店內提供星巴克服務，從經典的美式、拿鐵、卡布奇諾、摩卡、經典巧克力等星巴克飲品系列，通通都能在「陽光你好」喝得到。配合門市開幕，9/4-9/10消費滿500元打卡就送中杯美式咖啡乙杯，9/30前還有晚餐95折、咖啡全系列飲品8折優惠，配早午餐、下午茶都很可以。
陽光你好 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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陽光你好 門市資訊

開幕日期：2023/09/01
地址：嘉義縣民雄鄉大學路一段168號（活動中心）
 

陽光你好 開幕優惠活動

9/4-9/10，消費滿500元打卡就送中杯美式咖啡乙杯。
9/1-9/30，晚餐95折、咖啡全系列飲品8折。
每週六 14:00-17:00，手工蛋糕全面8折。

詳細活動規範及供應情形，依 陽光你好 官方公告為準。

 

 

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