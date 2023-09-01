全家、古娃娃聯名「荔枝烏龍霜淇淋」9元開吃，加碼再推聯名甜點！全家和百萬YouTuber古娃娃創辦的WA!COOKIES再度聯手，連續三年以「茶」為主題進行發想，每每推出新聯名總是會造成暴動。這次「茶日珈琲所」新系列除了有在網路上謠傳的「荔枝烏龍霜淇淋」之外，更有9款聯名冰品和甜點同步開賣。並整理7個全家、古娃娃聯名新品優惠資訊，小資族趁優惠吃起來。







先前在古娃娃IG限動中搶先曝光的新口味霜淇淋，引起網友熱議。今日公佈新口味為「荔枝烏龍霜淇淋」，用北埔烏龍茶為基底，添加香甜的荔枝果汁，再度搶攻超商最強、最洗版的超商霜淇淋。更首度推出「霜淇淋造型購物袋加價購」，9/5~10/4期間只要買任一口味霜淇淋，再加49元即可獲得。另外，9/9~9/15、9/18~9/22期間到全家領包裹，還能獲得「9元霜淇淋兌換券」，每次最多可以領5張，讓你吃冰十元有找。







除了最受矚目的聯名霜淇淋，這次同步推出9款聯名酷繽沙和甜點。依完美比例將台灣四季春烏龍、黃金烏龍茶和荔枝蜜特調冰沙為基底的「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，上方鋪上微鹹起司奶蓋、中間藏有Ｑ彈的茶凍，超多層次香氣和口感令人驚喜不斷，消暑又療癒。







全家、古娃娃聯名甜點部分，則是有濃厚茶香的「烏龍茶可可千層蛋糕」，是全家大熱賣的人氣甜點品項；大人系苦甜滋味的「阿薩姆可可脆粒泡芙」，這次是脆皮泡芙上撒上黑岩脆粒、內餡為奶茶卡士達醬超療癒；而首波聯名就大熱銷的舒芙蕾布丁推出新口味「紅茶舒芙蕾焦糖布丁」；芝麻奶蓋、濃芝麻醬和芝麻慕斯組成的「芝麻三重奏蛋糕捲」也不能錯過。







人氣極鬆餅也推出「肉桂巧克力鬆餅」與「伯爵茶焦糖鬆餅」兩款聯名，前者是苦甜的巧克力和肉桂奶霜混搭，後者則是微鹹伯爵茶奶霜和太妃焦糖醬碰撞出新火花。以及內餡為熔岩黑巧克力的「可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕」，皆為大人系的甜點選擇。9/6~9/19凡購買聯名商品任選第二件六折，甜點控要跟上。此外，全家獨家限定WA!COOKIES X 亞尼克「泰奶巧克酥生乳捲」泰奶北海道奶霜＋巧克力酥菠蘿全新滋味預購才吃得到。



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全家、古娃娃WA!COOKIES荔枝烏龍霜淇淋

開賣日：2023/9/5上市

優惠：

1、9/5-9/11新品嚐鮮價45元(原價49元)

2、9/5-9/7會員APP隨買跨店取Fami!ce 5支168元(每會員限購2組、兌換期限至113/3/31)

3、9/5-10/4 購買Fami!ce任一支+49元可獲得霜淇淋造型購物袋一個。

4、9/9~9/15以及9/18~9/22期間到全家領包裹，即可獲得「9元霜淇淋兌換券」，單筆交易最多贈5張。



全家、古娃娃WA!COOKIES聯名 鹽之花奶霜烏龍酷繽沙

售價：65元

優惠：9/6-9/19會員新品嚐鮮價55元。



全家、古娃娃WA!COOKIES聯名甜點新品、售價

品項：

1、烏龍茶可可千層蛋糕 55元

2、阿薩姆可可脆粒泡芙(9/13上市) 45元

3、紅茶舒芙蕾焦糖布丁 65元

4、芝麻三重奏蛋糕捲 59元

5、肉桂巧克力鬆餅 42元

6、伯爵茶焦糖鬆餅(9/12上市)42元

7、可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕 45元

優惠：9/6-9/19 指定WA!COOKIES線下聯名冷藏甜點、常溫烘焙、冰品雪糕任選第二件六折



全家獨家 亞尼克Ｘ古娃娃WA!COOKIES泰奶巧克酥生乳捲

售價：735元(含運費)、16入團購價6,112元，平均一入382元