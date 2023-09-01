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浮誇系海鮮丼免費吃！IG超夯「森川丼丼」隱藏版壯膽菜單開賣，窩客島獨家加碼「森川海景丼、排山倒海丼」免費吃。

2023-09-01 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：森川丼丼 人氣：396
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編輯 張人尹

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浮誇系海鮮丼開吃！主打配料超多、視覺超浮誇的日系丼飯「森川丼丼」，一直以來就是IG打卡的熱門清單，這次「森川丼丼」針對鬼月話題，特別推出隱藏版新菜「壯膽菜單」，窩客島再加碼送你「森川海景丼、排山倒海丼」免費吃。

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森川丼丼 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
森川丼丼 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

人氣浮誇系日料店「森川丼丼」，這次結合鬼月話題、以及日系元素，特別推出兩款限量供應隱藏版「壯膽菜單」，其中包含「蠔膽干貝丼」，吃得到酥炸廣島牡蠣、北海道生食級干貝，疊上海膽、鮭魚卵、蟹膏，打造多層次海味。另一款「赤海膽鮭魚卵丼」則使用空運來台的日本三大珍味之一「赤海膽」，幫吃貨們壯壯膽。
森川丼丼 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
森川丼丼 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

「森川丼丼」更特別攜手「Loop迴圈密室逃脫」，連續兩個週末推出「捉妖」活動，只要在9/2-9/3、9/9-9/10晚間6-9點，於森川丼丼店內捕捉到穿著紅色和服、舉著紅油紙傘的妖怪，跟他合照並上傳照片，就有機會抽中「密室逃脫單人免費券」。
森川丼丼 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
森川丼丼 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除了鬼月限定「壯膽菜單」之外，森川丼丼人氣餐點「森川海景丼、排山倒海丼」也是IG瘋狂洗版的招牌餐點，其中「森川海景丼」集結鮭魚、鮪魚、旗魚、鯡魚卵、天使紅蝦、鮭魚卵、蟹膏等多種海鮮，而「排山倒海丼」則是堆疊成小山的牛小排，適合肉肉控吃爆。這次窩客島也與森川丼丼合作，完成報導下方留言文大，就有機會抽中「森川海景丼、排山倒海丼」免費吃。
森川丼丼 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
森川丼丼 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

森川丼丼 壯膽菜單販售資訊

蠔膽干貝丼：680元
赤海膽鮭魚卵丼：780元
注意事項：限定餐點數量有限，售完為止。

 

森川丼丼ＸLoop迴圈密室逃脫 鬼月捉妖活動

活動時間：9/2-9/3、9/9-9/10 晚間6-9點
活動分店：森川丼丼大橋橫町、巨蛋店、嘉義店
活動方式：
至森川丼丼指定門市用餐(大橋橫町、巨蛋店、嘉義店)，捕捉傘妖並與其合照，再到該店臉書(大橋橫町、巨蛋店、嘉義店)活動貼文下方貼上合照，並TAG兩位好友完成任務，就有機會抽中迴圈密室逃脫單人免費券。

詳細活動規範及供應情形，依 森川丼丼 官方公告為準。

 

 

 

現在WalkerLand窩客島和「森川丼丼」合作，要送你「森川海景丼、排山倒海丼」免費兌換券，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

● 活動問題：

「森川丼丼」本次與密室逃脫合作鬼月「捉妖」活動，只要捉到「傘妖」並與他合照就能參加抽獎。

請問：出現在森川丼丼的「傘妖」有哪些特徵？請舉出兩個。
 

● 活動贈品：

◎ 森川海景丼 餐點兌換券一張(使用期限2023/10/31) 乙 份 共 5 名

◎ 排山倒海丼 餐點兌換券一張(使用期限2023/10/31) 乙 份 共 5 名

● 活動時間：2023-09-01 17:09~2023-09-07 00:00

● 得獎公佈：2023-09-07 15:00 公佈於 窩客島個人主頁

● 注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
 

特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。
請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
https://www.walkerland.com.tw/member/manage/settingemail/

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