浮誇系海鮮丼開吃！主打配料超多、視覺超浮誇的日系丼飯「森川丼丼」，一直以來就是IG打卡的熱門清單，這次「森川丼丼」針對鬼月話題，特別推出隱藏版新菜「壯膽菜單」，窩客島再加碼送你「森川海景丼、排山倒海丼」免費吃。



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人氣浮誇系日料店「森川丼丼」，這次結合鬼月話題、以及日系元素，特別推出兩款限量供應隱藏版「壯膽菜單」，其中包含「蠔膽干貝丼」，吃得到酥炸廣島牡蠣、北海道生食級干貝，疊上海膽、鮭魚卵、蟹膏，打造多層次海味。另一款「赤海膽鮭魚卵丼」則使用空運來台的日本三大珍味之一「赤海膽」，幫吃貨們壯壯膽。







「森川丼丼」更特別攜手「Loop迴圈密室逃脫」，連續兩個週末推出「捉妖」活動，只要在9/2-9/3、9/9-9/10晚間6-9點，於森川丼丼店內捕捉到穿著紅色和服、舉著紅油紙傘的妖怪，跟他合照並上傳照片，就有機會抽中「密室逃脫單人免費券」。







除了鬼月限定「壯膽菜單」之外，森川丼丼人氣餐點「森川海景丼、排山倒海丼」也是IG瘋狂洗版的招牌餐點，其中「森川海景丼」集結鮭魚、鮪魚、旗魚、鯡魚卵、天使紅蝦、鮭魚卵、蟹膏等多種海鮮，而「排山倒海丼」則是堆疊成小山的牛小排，適合肉肉控吃爆。這次窩客島也與森川丼丼合作，完成報導下方留言文大，就有機會抽中「森川海景丼、排山倒海丼」免費吃。







森川丼丼 壯膽菜單販售資訊

蠔膽干貝丼：680元

赤海膽鮭魚卵丼：780元

注意事項：限定餐點數量有限，售完為止。





森川丼丼ＸLoop迴圈密室逃脫 鬼月捉妖活動

活動時間：9/2-9/3、9/9-9/10 晚間6-9點

活動分店：森川丼丼大橋橫町、巨蛋店、嘉義店

活動方式：

至森川丼丼指定門市用餐(大橋橫町、巨蛋店、嘉義店)，捕捉傘妖並與其合照，再到該店臉書(大橋橫町、巨蛋店、嘉義店)活動貼文下方貼上合照，並TAG兩位好友完成任務，就有機會抽中迴圈密室逃脫單人免費券。



詳細活動規範及供應情形，依 森川丼丼 官方公告為準。