頂呱呱下殺68折！頂呱呱「99呱狂節」9塊雞重量桶下殺68折、呱呱包只要9元，出示學生證再送免費薯球。
堪稱台灣最好吃的台式炸雞、最好吃的呱呱包，這一次真的要狂吃一波了。頂呱呱「99呱狂節」限時推出「9塊雞重量桶」優惠下殺68折，超頂份量要讓炸雞控吃到就賺到，同時還有九月限定明星商品天天9元加價購，人氣呱呱包9元開吃，出示學生證再送免費薯球。
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頂呱呱為了讓更多炸雞控可以喜歡台灣在地台味，將於9/5至9/9連續五天，只要購買超值套餐或9塊雞重量桶即可享明星商品天天9元加價購，依序為呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊、呱呱包。同時，頂呱呱會員限定「KWAKWACLUB」同時祭出99元輕饗餐及9要大杯專屬活動。
此外，還有9/1-9/10限時十天的「９塊雞重量桶」下殺優惠，超越一斤雞的豐富份量，包含原味炸雞x５+原味雞腿x４，限時特價369元，超殺優惠下殺68折，就是要讓台式炸雞的美味被更多人發現，也要讓「99呱狂節」吃到品牌新高度。
最後，9月也逢開學季，感謝辛苦的老師及勇敢返校的學生族群們。只要出示本人教師證或學生證，購買超值套餐或9塊雞重量桶，就可免費獲得薯球１份(原價65元)。頂呱呱薯球使用美國嚴選馬鈴薯，每口都吃的到完美比例的紮實口感，吃炸雞必配的美味小點。
頂呱呱台味雞吼呷「99呱狂節」9塊雞重量桶
活動日期：即日起～2023年09月10日（日）
活動辦法：9塊雞重量桶 特價369元(原價540元)
限定內容：原味炸雞5塊、原味雞腿4支
頂呱呱台味雞吼呷「99呱狂節」99爽爽配2款特價99元
活動日期：即日起～2023年09月10日（日）
活動辦法：呱呱包1顆、雞脖子1份、地瓜薯條1份、阿勇雞塊6塊(附田園醬)，任選2款特價99元
99呱狂節加碼優惠「明星商品9元加購價」
活動日期：2023年09月05日（二）～2023年09月09日（六）
活動辦法：於活動期間購買超值套餐或9塊雞重量桶，即可享下列品項9元加購價，每日不同
09/05（二）9元加購呱包 特價9元(原價65元)
09/06（三）9元加購雞脖子 特價9元(原價80元)
09/07（四）9元加購地瓜薯條 特價9元(原價60元)
09/08（五）9元加購阿勇雞塊 特價9元(原價65元)
09/09（六）9元加購呱包 特價9元(原價65元)
※9元加購活動，每人每個套餐限購1組。
頂呱呱「憑教師證或學生證」送免費薯球
活動日期：即日起～2023年09月10日（日）
活動辦法：凡出示教師證或學生證，購買超值套餐或9塊雞重量桶，
即可免費獲得薯球1份(原價65元)
※每人每日消費限贈乙次。
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