不能因為可愛就忘記創作者想傳遞的精神，怪奇系藝術家黃傑（Jay Huang）想讓更多人可以認識他、認識他的作品，將在9/7推出全新立體雕塑「CRASH TEST BABY」，並於9/7在Daily By Draft Land發佈限量雕塑發表會，讓觀者以更輕易、更直接的方式了解創作初心。



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繼 2022 年於 PPP 時尚藝文空間舉行生涯首個展「WHO FKN CARE?」，透過 22 件平面畫作、兩件雕塑、一件溫室小屋裝置空間作為正式踏入藝術界的宣告，並於近期成為財團法人台北市客家文化基金會主辦，當代客家策展徵件計畫「隱性足跡的推斷」聯展藝術家之一，怪奇系藝術家黃傑（Jay Huang）這次決定「玩大的」，作為草莓幻想曲系列的最新力作，高達 36 公分的立體雕塑作品「CRASH TEST BABY」將帶觀者進入充滿魅力的表象世界。





黃傑「WHO FKN CARE?」個展是黃傑精粹生活中的觀察，讓不同的角色對應其不同的故事，這次黃傑嘗試將作品的識別度提升，以創作系列的原型 - 載具測試撞擊人偶為基底，轉化至立體雕塑凸顯草莓人本身的脆弱特質，與我們的生命產生更多連結。



「Baby」 象徵著一種初心，有著新鮮感、有未知、有不安定、有期待，而測試撞擊人偶寓意真正的生命遭受破壞的時候沒有重來的機會，CRASH TEST BABY 的誕生，象徵著當我們在生命中的每個探索過程做出選擇時，後面要承擔的責任也會接踵而來。









JAY HUANG《CRASH TEST BABY》限量雕塑發佈會

活動日期：2023年9月7日至2023年9月10日

活動地點：Daily By Draft Land（台北市大安區四維路76巷7號）



CRASH TEST BABY

雕塑資訊：材質樹脂 (Resin) 、高度 36 公分

販售數量：全球限量 20 隻 販售價格：NT$ 28,000

販售時間：2023.09.07 Daily By Draft Land