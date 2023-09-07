地瓜控真的太幸福！日本「全家地瓜節」19款地瓜甜點開搶，濃郁香甜「八天堂地瓜麵包、地瓜冰淇淋、地瓜年輪蛋糕」通通超欠吃。

在台灣除了芋頭以外，也有不少地瓜的忠實擁護者，那蓬鬆濃郁的口感，實在讓人越吃越上癮！經常推出許多創意點心的日本全家便利商店，最近就宣布睽違一年的「全家地瓜節」已在9月5日正式回歸，包含了地瓜口味的甜點、飲料、雙淇淋、麵包等共計19項商品，在全國約16,500家全家便利商店登場，最近到日本遊玩的話，不妨天天都找個時間到全家，吃爆各種地瓜相關製品吧。



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近年地瓜風潮橫掃日本，日本全家便利商店自2021年起，就曾首度舉辦「全家地瓜節」的活動，推出各式各樣美味的地瓜點心，由於獲得相當熱烈的迴響，因此至今連續3年都固定在秋季祭出這項熱烈的企劃，今年更是與不少知名的品牌合作，共販售了19款地瓜飲料、雙淇淋、麵包、蛋糕、大福等超極誘人的甜點，讓地瓜控幸福度過食慾之秋。

▲「紅春香地瓜雙色年輪蛋糕」198日圓



在這麼多款商品當中，相信就算是地瓜控，一時之間也會感到選擇困難，因此官方首先推薦大家必吃的就是超商爆紅冰淇淋「能吃的牧場牛奶」地瓜口味，這也是「能吃的牧場牛奶」為了全家地瓜節而首次推出了地瓜風味，製作秘辛是在底層放入香甜濃郁的烤地瓜風味冰淇淋，再依序加入地瓜泥、北海道牛奶與鮮奶油，就完成了這道令人垂涎三尺的神級甜點。

▲「能吃的牧場牛奶 烤地瓜風味」238日圓 ▲「紅春香地瓜大福」165日圓



台灣人也很熟悉的奶油麵包品牌「八天堂」也有加入這次的聯名活動，特別推出了一款「冰著吃的奶油麵包 紅春香地瓜」，其中「紅春香」是近幾年在台日都人氣快速高漲的地瓜品種，外皮顏色偏紅且味道香甜，也是這次全家地瓜節主要使用的品種！八天堂將卡士達醬與紅春香地瓜泥一同包入招牌的小巧麵包當中，讓地瓜愛好者每一口都能吃到滿滿的地瓜餡料。

▲「八天堂 冰著吃的奶油麵包 紅春香地瓜」280日圓 ▲「地瓜造型麵包」158日圓

▲「 紅春香地瓜甜筒霜淇淋 」278日圓

▲「 地瓜蒙布朗 」320日圓

▲「 紅春香地瓜磅蛋糕 」178日圓

▲「 紅春香地瓜費南雪 」168日圓

日本全家便利商店「全家地瓜節」

如果你超愛吃霜淇淋，那就絕對不能錯過這款「地瓜霜淇淋」！香濃滑順又綿密的地瓜霜淇淋雖然是最大主角，但是甜筒的部分也絲毫不馬虎，特別使用全麥麵粉來製作，因此香氣特別明顯；還有顏值超高的「地瓜蒙布朗」使用了較具黏稠質感的地瓜奶油、蛋白霜、地瓜泥與地瓜切丁所組成，將地瓜以不同質地來呈現，帶來豐富的口感與層次。還有「地瓜磅蛋糕」、「地瓜年輪蛋糕」、「地瓜費南雪」等比較精緻的糕點類，也都是甜點控的最愛！地瓜磅蛋糕是在麵團中直接加入紅春香地瓜，最後製成了口感濕潤又濃郁的磅蛋糕；地瓜年輪蛋糕則是以紅春香地瓜醬入味，烤成蓬鬆且香氣十足的雙色蛋糕；地瓜費南雪不僅能享受到香濃的奶油味，上面還能直接吃到紅春香地瓜丁，不管是哪一款，都讓地瓜控難以拒絕。

販售日期：2023年9月5日起

販售門市：日本全國約16,500間全家便利商店

19項商品價格：

能吃的牧場牛奶 烤地瓜風味：238日圓

八天堂 冰著吃的奶油麵包 紅春香地瓜：280日圓

紅春香地瓜甜筒霜淇淋：278日圓

紅春香地瓜磅蛋糕：178日圓

紅春香地瓜雙色年輪蛋糕：198日圓

紅春香地瓜費南雪：168日圓

紅春香地瓜洋芋片：198日圓

紅春香地瓜甜甜圈：138日圓

紅春香地瓜大福：165日圓

紅春香地瓜可麗餅：348日圓

地瓜蒙布朗：320日圓

地瓜布列塔尼蛋糕：250日圓

烤番薯拿鐵：208日圓

番薯直條麵包6入：168日圓

甜薯蒸蛋糕：138日圓

地瓜造型麵包：158日圓

冷藏烤地瓜（紅春香）：328日圓

冷藏烤地瓜（Silksweetシルクスイート品種）：328日圓

冷藏烤蜜地瓜：328日圓