丸亀製麵一元開吃！丸亀製麵推出「集食饗樂 開學慶」限時優惠活動，搶攻百貨美食街排隊必吃清單。
在各大百貨公司美食街一定都會看到「丸亀製麵」，不論什麼時候，總是會看到有人拿著盤子選著自己喜歡的烏龍麵、夾著剛炸好的炸物，這就是百貨美食街的必吃美食之一「丸亀製麵」。這一次為了慶祝開學，特別推出限時五日集食饗樂「點數10點+1元」換購中碗番茄雞肉烏龍優惠活動，搶攻百貨美食街排隊必吃清單。
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同時，隨著開學季的到來，丸亀製麵也於9月1日起推出季節商品「鮮菇豬肉烏龍麵」供大夥嚐鮮，主廚以昆布柴魚清湯為基底，並加入鮮菇、鴻喜菇及雪白菇，佐洋蔥與紅蘿蔔燉煮，使湯頭淡麗鮮甜無負擔，搭配口感軟嫩不膩的豬腹肉，即快速、又營美，簡單的一餐就是這麼豐富。
此外，只要在要於112年9月1日至9月5日期間憑集食饗樂「點數10點+1元」即可換購番茄雞肉烏龍麵乙碗，限時五天的時間，富含茄紅素的超人氣「番茄雞肉烏龍麵」也是許多少女們最愛的餐點之一。同時，丸亀製麵與好想兔聯名的集食饗樂集點活動，聯名期間每消費100元即可獲得點數一點。
丸亀製麵 集食饗樂-開學慶限時優惠
限時期間：112/09/01(五)~09/05(二)
活動內容：集食饗樂「點數10點+1元」換購中碗番茄雞肉烏龍麵乙碗
※需搭配單點炸物或燙野菜，每人限兌換一碗。
※丸亀製麵保有最終活動解釋權。
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