誰說蛋黃酥都是一成不變，2023年就是要來一點不一樣的蛋黃酥。人氣茶糕點貓茶町在2023年的中秋節，推出「鐵觀音茶金蛋黃酥」、「鐵觀音茶金松露蛋黃酥」，兩款讓人看了就流口水的必吃的蛋酥，不只有茶香、還有魚子醬、鵝肝、松露，每一口都讓人捨不得停不下來。



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必吃經典「鐵觀音茶金蛋黃酥」選用擁有百年悠久歷史麵粉廠法國巴黎大磨坊GRANDS MOULINS PARIS所製成麵包等級專用麵粉與紐西蘭無水奶油，並選用紅雲豆與貓空茶農產出鐵觀音茶，融合製成貓茶町獨門餡料烏豆沙餡。



此外，選用來自屏東大武山下醃製時間23天紅土鴨蛋，並使用60％橙皮酒醃漬長達一天，一口咬下具淡淡橙酒香。「鐵觀音茶金蛋黃酥」每顆蛋黃酥烏豆沙內餡及酥皮更都浸入了2g約超過50片鐵觀音原片茶葉茶球研磨的茶粉，製作精緻耗時費工，茶金色外皮上金箔點綴更顯金貴，是秋節送禮或家聚自享最佳蛋黃酥首選。





除了經典之外，還有新品「鐵觀音茶金松露蛋黃酥」，特選用法國香氣濃郁黑松露醬及清香淡雅具神秘芳香特色白松露鹽入餡，在調製出黃金平衡比例下，揉合黑松露醬充滿強烈豐富風味，及白松露鹽優雅細緻尾韻，一口品嚐，松露香、茶香、烏豆甜香與酒香盡顯其中、香氣四溢，美味令人多吃也不厭倦。











貓茶町「鐵觀音茶金蛋黃酥」禮盒系列

預購日：即日起~9/15於品牌官網、粉絲團、LINE@、創始店、民生店展開預購

預購優惠：9/15前除今年以鐵觀音茶香、橙酒香、松露香打造輕奢華風味的「鐵觀音茶金松露禮盒」預購特價810元(9入原價900元) ，還可以300元全盒加點金箔，及去年推出今年香酥度再提升的9入全金箔「鐵觀音茶金閃耀禮盒」預購特價888元(9入原價999元) ，而單一金箔「鐵觀音茶金璀璨禮盒」(9入原價810元) ，8/15前預購特價690元(約85折)、9/15前預購特價730元(約9折) 。



貓茶町門市

創始店：台北市文山區保儀路117號(景文高中旁) 02-29376800 週一至週日10:30-19:30

民生店：台北市松山區民生東路三段113巷27號 02-27129900 週二至週六12:00-19:00

微風台北車站櫃：微風台北車站 一樓大廳 南2門旁 週一至週日10:00-22:00

官網：https://www.tdh.com.tw