最有誠意蛋黃酥！高雄承億酒店推出「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」中秋限定版，夢獸積木萬年曆一定要收藏。
這樣吃才有誠意！高雄承億酒店為了搶攻中秋商機，特別推出收藏價值超高的「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，內含黃金香柚、紅心芭樂二種口味蛋黃酥共四入及9種高人氣口味餅乾。同時，還有大小朋友都喜歡的「夢獸積木萬年曆」，童趣感十足、怎麼能不收藏。
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玩心十足的承億集團特別推出「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，不僅結合高雄承億酒店旗下的「Tai香麵包坊」、「飛裊柒茶甜點部」研製最受歡迎的蛋黃酥及餅乾，並發揮創意以承億集團吉祥物-夢獸憨吉為主角，描述來自D235行星的承億美食特派員夢獸「憨吉」，帶著美食歡樂降落地球。
在用料方面，承億特別選用來自南方在地食材「黃金香柚和紅心芭樂」，製作出口感獨特、香氣撲鼻的蛋黃酥，每一口都是高雄獨有的中秋味，還有夢獸親自上陣的餅乾禮盒，每一片都散發著濃濃的香氣，香甜可愛的造型餅乾，讓品嚐時光充滿無限趣味。
其中蛋黃酥(紅心芭樂)嚴選頂級鹹蛋黃和高雄燕巢紅心芭樂特有香氣製作內餡，搭配德國發酵奶油和埃及豔后低筋麵粉製作滑順的口感，鹹甜綿密的風味在嘴中融化，組合成絕妙的味覺饗宴。還有，蛋黃酥(黃金香柚)嚴選頂級鹹蛋黃和台南黃金柚子製作香醇爽口的內餡，搭配德國發酵奶油和埃及豔后低筋麵粉製作滑順的口感，帶出充滿香氣卻不甜膩的口感。
而第二層是由「飛裊柒茶」甜點部研製的九種口味餅乾:黑巧杏仁維也納、金沙布列塔尼奶油酥餅、紫薯維也納曲奇、鑽石沙布列、抹茶蜜檸餅乾、黑糖燕麥堅果餅檸香佛羅倫汀、夢獸造型曲奇(紅玉)、TAI造型曲奇(紅玉)，共9種。分別以鹹蛋黃、紫薯、焦糖、黃檸檬、抹茶、黑糖及日月潭紅玉紅茶為口味。
2023承億酒店 夢獸月光圓舞曲 限量中秋禮盒
訂購日期：2023/8/1~2023/9/15(限量 600 組)
禮盒售價：NT$1,380/組 (每組含蛋黃酥禮盒乙盒、夢獸餅乾禮盒乙盒、夢獸積木萬年曆乙套)
線上訂購表單：https://reurl.cc/kXA2px
中秋月圓
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