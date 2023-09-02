為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 最有誠意蛋黃酥！高雄承億酒店推出「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」中秋限定版，…

最有誠意蛋黃酥！高雄承億酒店推出「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」中秋限定版，夢獸積木萬年曆一定要收藏。

2023-09-02 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,591
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

這樣吃才有誠意！高雄承億酒店為了搶攻中秋商機，特別推出收藏價值超高的「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，內含黃金香柚、紅心芭樂二種口味蛋黃酥共四入及9種高人氣口味餅乾。同時，還有大小朋友都喜歡的「夢獸積木萬年曆」，童趣感十足、怎麼能不收藏。

推薦閱讀：鐵觀音茶金蛋黃酥來了！貓茶町「鐵觀音茶金蛋黃酥」2023中秋禮盒正式開賣，同步加碼輕奢華茶金松露蛋黃酥。


玩心十足的承億集團特別推出「承億夢獸月光圓舞曲禮盒」，不僅結合高雄承億酒店旗下的「Tai香麵包坊」、「飛裊柒茶甜點部」研製最受歡迎的蛋黃酥及餅乾，並發揮創意以承億集團吉祥物-夢獸憨吉為主角，描述來自D235行星的承億美食特派員夢獸「憨吉」，帶著美食歡樂降落地球。


在用料方面，承億特別選用來自南方在地食材「黃金香柚和紅心芭樂」，製作出口感獨特、香氣撲鼻的蛋黃酥，每一口都是高雄獨有的中秋味，還有夢獸親自上陣的餅乾禮盒，每一片都散發著濃濃的香氣，香甜可愛的造型餅乾，讓品嚐時光充滿無限趣味。

其中蛋黃酥(紅心芭樂)嚴選頂級鹹蛋黃和高雄燕巢紅心芭樂特有香氣製作內餡，搭配德國發酵奶油和埃及豔后低筋麵粉製作滑順的口感，鹹甜綿密的風味在嘴中融化，組合成絕妙的味覺饗宴。還有，蛋黃酥(黃金香柚)嚴選頂級鹹蛋黃和台南黃金柚子製作香醇爽口的內餡，搭配德國發酵奶油和埃及豔后低筋麵粉製作滑順的口感，帶出充滿香氣卻不甜膩的口感。


而第二層是由「飛裊柒茶」甜點部研製的九種口味餅乾:黑巧杏仁維也納、金沙布列塔尼奶油酥餅、紫薯維也納曲奇、鑽石沙布列、抹茶蜜檸餅乾、黑糖燕麥堅果餅檸香佛羅倫汀、夢獸造型曲奇(紅玉)、TAI造型曲奇(紅玉)，共9種。分別以鹹蛋黃、紫薯、焦糖、黃檸檬、抹茶、黑糖及日月潭紅玉紅茶為口味。

 

 

 


 

2023承億酒店 夢獸月光圓舞曲 限量中秋禮盒

訂購日期：2023/8/1~2023/9/15(限量 600 組)
禮盒售價：NT$1,380/組 (每組含蛋黃酥禮盒乙盒、夢獸餅乾禮盒乙盒、夢獸積木萬年曆乙套)
線上訂購表單：https://reurl.cc/kXA2px

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關議題

中秋月圓
#蛋黃酥
morechevron_right
文章關鍵字
蛋黃酥 中秋節 中秋禮盒 承億酒店
延伸閱讀

鐵觀音茶金蛋黃酥來了！貓茶町「鐵觀音茶金蛋黃酥」2023中秋禮盒正式開賣，同步加碼輕奢華茶金松露蛋黃酥。

 編輯 李維唐

法朋蛋黃酥完售！蛋黃酥界「香奈兒」法朋經典蛋黃酥禮盒，20分鐘內全數完售、網友敲碗再多賣一些。

 編輯 李維唐

必搶蛋黃酥再加一！蛋黃酥控激推「miopane蛋黃酥」低糖版長輩吃過狂點頭，「整顆鹹蛋黃、奶油烏豆沙」大口咬下超滿足。

 編輯 鄭雅之

甜點控會尖叫！奕式布蕾推出「烤布蕾x鹹蛋黃」最潮中秋禮盒，堪稱吃過一次就回不去的鴨蛋黃及法國奶油製成金沙布列塔尼。

 編輯 李維唐

捨不得送人！BAC迪士尼「雪芙蕾禮盒」、「手工曲奇禮盒」可愛到捨不得送人，系列保冰袋更是可愛到讓粉絲想收藏。

 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 李維唐

編輯 李維唐
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 李維唐最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up