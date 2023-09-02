全家買一送一咖啡、仙女紅茶喝起來！每到週末就是小資族衝全家吃優惠的時刻，本週末恰逢軍人節，結合原先的康康五活動，連續四天推出買一送一優惠，包括大家最愛的咖啡、仙女紅茶、汽水和泡麵等，讓人到全家寄杯、囤貨。







從9/1至9/4期間快閃推出買一送一，只要到實體門市購買大杯Let's Café特濃拿鐵、大杯私品茶仙女紅茶，不限冰熱都可享有買一送一，等於一杯仙女紅茶只要20元就有。又或是瓶裝Cheers檸檬氣泡水、黑松沙士PLUS強碳酸，超消暑的百吉蘇打大雪糕，以及超療癒農心超進化辛碗麵等，也全都有限時買一送一。







同時，軍人節9/3當天，在線上「會員APP隨買跨店取」加碼推出特大杯經典美式買一送一優惠，每人最多可享買二送二，一定要先寄杯喝起來。



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全家買一送一優惠

1、即日起至9/4，Let's Café特濃拿鐵(大杯，冰熱不限)、私品茶仙女紅茶(大杯，冰熱不限)、Cheers檸檬氣泡水、黑松沙士PLUS強碳酸、百吉蘇打大雪糕、農心超進化辛碗麵等買一送一。

2、9/3會員APP隨買跨店取，Let's Café特大杯經典美式買1送1，每會員限購2組。