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淡水24小時誠品超市、149元喝到飽！淡水英專路「誠品生活時光」24小時不打烊，149元「三小時喝到飽」淡水人今夜不睡。

2023-09-02 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：誠品生活時光 人氣：2,330
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編輯 鄭雅之

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淡水人今夜不睡！誠品書店近年來以全新店鋪「誠品生活時光」深入社區，提供書店、超市、咖啡廳複合型店舖，特色選書和選品都讓在地婆媽有不一樣的購物選擇。今日在淡水英專店推出一日快閃24小時不打烊活動，星光電影院、分享會、149元三小時喝到飽等，讓淡水人今夜就到誠品生活時光熬通宵。
誠品生活時光淡水英專店 24小時不打烊活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
誠品生活時光淡水英專店 24小時不打烊活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

首間位於夜市的誠品生活時光淡水英專店，為了響應「24X24燦爛相傳」計畫，於今晚至明日早晨首次推出不打烊，除了有24小時不打烊的書店、超市供大家在半夜看書、採買之外，晚間9點規劃星光電影院，免費播放美國賣座獨立電影《花生醬獵鷹的願望》。
誠品生活時光淡水英專店 24小時不打烊活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
誠品生活時光淡水英專店 24小時不打烊活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

次日9/3早上八點至十一點期間，只要149元即可享有Happy Time無限暢飲優惠，TEA ROOM美式咖啡或豆奶拿鐵任君喝到飽。而全台誠品生活時光指定門市於即日起的平日時段，外帶指定咖啡飲品買一送一，邀請附近居民早上就到誠品喝杯咖啡提神。
誠品生活時光淡水英專店 24小時不打烊活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
誠品生活時光淡水英專店 24小時不打烊活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

而下週9/9將由誠品台大店接棒，在大學城中推出一日24小時文人書房。當晚有兩場分享會之外，也將邀請DJ暨Soul Amazin' Music唱片行主理人Vicar帶來「村上音樂之夜」，讓人在爵士樂中欣賞村上春樹的文學。而學生最愛的LATTEA綠蓋茶館也將營業至凌晨12:00。

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誠品書店台大24小時不打烊活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
誠品書店台大24小時不打烊活動/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

誠品生活時光淡水英專店 24小時不打烊活動

活動時間：2023/9/2

9/2晚間9:00「星光電影院」播放《花生醬獵鷹的願望》
9/3上午8:00-11:00期間，149元TEA ROOM美式咖啡或豆奶拿鐵Happy Time無限暢飲。
 

誠品生活時光外帶買一送一優惠

9/1起週一至週五於誠品生活時光指定店別還可享指定外帶咖啡與飲品買一送一優惠。

 

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超市 不打烊 喝到飽
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