六福萬怡吃到飽63折！六福美食旅展推出超值住房專案、美食餐券與遊樂園套票，優惠最低32折起。
開學了！就是真的要開始搶業績的時候了，六福萬怡為了延續暑期的好業績，特別再加碼推出「六福美食旅展」，推出超值住房專案、美食餐券與遊樂園套票，優惠最低32折起。並且，老饕最愛的「六福萬怡+一禮烘焙美食通用餐券套票組(5張/套)」每套2,750元、吃到飽63折。
六福萬怡針對熱愛美食饗宴的賓客推出「六福萬怡+一禮烘焙美食通用餐券套票組(5張/套)」每套2,750元，一券在手即可品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳以及一禮烘焙法式手感烘焙。其中使用1張券，可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平日早餐或週五下午茶、粵亮廣式料理港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等，若使用2張券則是可於敘日平日午餐盡享各種美食百匯主題餐檯，或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 鳥籠下午茶一套，再享升級主題飲料不加價，4張券兌換粵亮經典的靓皮烤鴨一套，再加贈第三吃，用超值價格享用美味。
同時，大小朋友最愛的關西六福莊，推出「福豚體驗住房專案」售價8,999元，可享三人同行32折入住剛果草原客房、翌日早餐、連兩日暢遊六福村主題遊樂園門票，搭配福豚生態體驗3人次，再加贈平假日第四人入住招待(不含專案內容)，絕對是最佳親子出遊首選。
此外六福萬怡亦推出「FUN舒活SPA住房專案」售價9,599元，入住即享價值7,260元的雙人BEING spa完美芳香舒活保養70分鐘，以及敘日自助百匯早餐、住宿期間無限次使用健身中心設施，讓賓客身心靈放鬆的感受完美度假氛圍。
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六福旅遊集團 2023秋季美食旅展快閃
活動日期：2023/9/1 10:30 ~2023/9/7 19:30
活動地點：台北六福萬怡酒店
活動地址：台北市南港區忠孝東路7段359號１樓
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