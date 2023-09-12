和美人才不推肉圓！彰化7間隱藏版「和美街邊小吃」快筆記，一手握不住「鹹酥雞刈包」、開鍋秒殺「無名水煎包」，銅板價就能超滿足。

和美人氣美食藏超多！只要一提到彰化，多數人都會先和「肉圓」劃上等號，但如果你來到位於北邊的和美鎮，你就會知道在地小吃非常多樣化又美味，而且絕對都不是肉圓，像是餡料多到一手握不住的「鹹酥雞刈包」、開鍋立刻被秒殺的「無名水煎包」，才是更值得來走一遭的神級街邊美食，現在就將這7間在地人最愛的和美小吃筆記起來，下次來到這裡跟著吃，就能用銅板價吃遍彰化最精華的誘人美味。



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來到彰化除了大家最熟知的肉圓以外，和美人的口袋裡藏了更多意想不到的美味清單，像是將傳統刈包大變身的「哥寶哈妮Global Honey」，把日式燒蛋、鹹酥雞、洋蔥、九層塔全都融入刈包裡，製作成超厚實的「鹹酥雞刈包」，餡料滿到讓人一手握不住；隱藏在永樂路上的老字號「和美無名店水煎包」，只要有開店都是大排長龍，一鍋又一鍋的水煎包只要出爐，很多人都是一口氣買好幾十顆，堪稱是瞬間被秒殺，想買的話可要早點來到現場排隊喔。





和美隱藏版美食：哥寶哈妮Global Honey

部落客 Nana愛旅行札記 造訪 哥寶哈妮Global Honey 說：

刈包外皮是黃色的，是以胡蘿蔔素下去製作，磅數與紮實感比傳統刈包來的厚實，裏頭添加日式厚燒蛋，以及鹹酥雞、洋蔥、九層塔、胡椒鹽提味，更驚厭是底層竟然有少許蜂蜜...<全文介紹>



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#哥寶哈妮Global Honey

地址：彰化縣和美鎮彰美路五段114號

電話：04-755-8112





和美隱藏版美食：胡明理越南美食

部落客 愛伊特的分享樂園 造訪 胡明理越南美食 說：

雖然只是一個小麵包，但是裏頭配料一點也不馬虎，店家將越南火腿、肉片等塞好塞滿、爽口的小黃瓜、洋蔥等，咬一口，滿滿料都在口中...<全文介紹>



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#胡明理越南美食

地址：彰化縣和美鎮愛物路39號

電話：0913-087-570



和美隱藏版美食：和美無名店水煎包

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 和美無名店水煎包 說：

這家和美無名水煎包在當地實在有夠猛的，沒有店名沒有扛棒，只要開賣時間人潮排排站，電話也一直響，我們經過看到也跟著排隊起來...<全文介紹>



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#和美無名店水煎包

地址：彰化縣和美鎮永樂路1號

電話：0921-399-886





和美隱藏版美食：樺山鹿港麵線糊

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 樺山鹿港麵線糊 說：

沒想到30元的份量也很多，不僅麵線給得很多，連肉塊也很大一塊。他的麵線糊是比較稠的，不是比較清的湯，也是Jason愛吃的口感...<全文介紹>



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#樺山鹿港麵線糊

地址：彰化縣和美鎮中山路43號

電話：0923-149-898





和美隱藏版美食：御國香麻辣臭豆腐

部落客 麥的小窩 造訪 御國香麻辣臭豆腐 說：

御國香麻辣臭豆腐在中南部的彰化、台南有著多家分店，主打著老少咸宜的麻辣臭豆腐湯頭可依照口味調整辣度，且精心熬煮的麻辣湯底溫潤順口...<全文介紹>



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#御國香麻辣臭豆腐-彰化和美店

地址：彰化縣和美鎮永樂路58號

電話：0906-913-279





和美隱藏版美食：春分養生麻辣燙

部落客 Nana愛旅行札記 造訪 春分養生麻辣燙 說：

為了它我可以從員林飛奔過去，喜歡原因是濃郁紅湯喝完不會口乾舌燥，辣度不會停留在口腔太久，是溫和的辣感，不僅如此還可調整辣度，對我想吃辣又太敢的人最適合，還有老闆用的食材成本偏高...<全文介紹>



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#春分養生麻辣燙

地址：彰化縣和美鎮和頭路189號

電話：04-756-6066





和美隱藏版美食：饗道鷄排和美創始店

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 饗道鷄排和美創始店 說：

彰化和美美食、和美炸物不少，不過脫穎而出的新秀饗道鷄排和美創始店日式風格雞排專賣店真的很威，原以為是跟風店，沒想到卻是實力滿滿的炸物店...<全文介紹>



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#饗道鷄排和美創始店

地址：彰化縣和美鎮彰美路五段339號

電話：0970-773-382

