家裡的老大人、大人囝仔才是最懂玩！日勝生加賀屋了解到子女們想討長輩開心，特別推出長青樂享住壽包套一站式體驗，即日起至10月31日於官網獻上「大人囝仔樂齡遊」量身包裝三款樂齡專案，不論長輩年齡大小只要長輩喜歡、都能找到適合自己的旅程。



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其中，「長青樂齡好時趣」一泊二食入住日式園景雅緻套房平日19,250元起，包括住宿搭夕膳及早餐餐食、日和宇治甜點、房內奉茶服務外，只要帶著家中長輩年滿60歲(含)，再加碼送專屬禮遇雙人岩盤浴體驗課程1次、樂齡住房禮金1,000元。





另外「樂活部屋食養生趣」一泊二食平日體驗案獨享價21,450元，除上述專屬禮遇外更貼心升級管家接待，提供專屬房內奉茶服務及房內用餐，由管家把餐食送到房間讓客人享用，在客室榻榻米空間享用天翔廳林田昌人(Masato Hayashida)料理長，依旬而食品味季節之美，量身打造五件式會席套餐，融合日本職人精湛手藝，蒐羅當季旬鮮與在地食材，更是食藝、食材與食器都精采的五感饗宴，不受外界打擾，讓大人長輩身心靈放鬆沉浸日式頂級奢華的度假氛圍裡。





此外，專屬禮遇中獨有的雙人岩盤浴套房，岩盤浴號稱「乾式溫泉」，北投石則是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物，岩盤浴過程藉由變換趴、躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進循環，讓旅客感受道地玉川溫泉著名的湯療文化。岩盤浴結束後可前往觀賞管家茶道表演，品嚐現打抹茶，體驗日式極緻一期一會款待服務。





最後，還有9月平日限定「非日常樂齡養晨半日遊」專案，凡年滿60歲(含)長輩，每位999元+10%(每日限量男女湯各20位)，完全暢享白磺溫泉池、山泉冷水池、烤箱、蒸氣室等舒適休憩空間，還有深受國外泡湯客喜愛的「足湯」設施，搭配天翔廳純日式早餐，用美味滿足食慾之旅，用好湯撫慰身心，品味日式自助早餐後，在北投溫泉公園悠然散步，大口呼吸芬多精，醞釀一日美好，元氣飽滿迎接晨光。





加賀屋「長青樂享，大人囝仔樂齡遊」長青樂齡好時趣 專案

專案日期：2023年即日起至10月31日

專案內容：長青樂齡好時趣一泊二食住房專案 平日價19,250元 假日價21,450元

提早3小時進房：9月入住(平假日皆適用)，10月入住(限週一-週四)

住宿乙晚

天翔廳精緻早餐2客

天翔廳夕膳會席2客

日和宇治金時抹茶蜜红豆2客

專屬房內奉茶



加賀屋「長青樂享，大人囝仔樂齡遊」樂活部屋食養生趣部屋食住房專案

專案日期：2023年即日起至10月31日

專案內容：樂活部屋食養生趣部屋食住房專案 (平日限定) 平日21,450元

提早3小時進房：平日(限週一-週四)

天翔廳精緻早餐2客

部屋食夕膳會席料理2客

日和宇治金時抹茶蜜红豆2客

專屬房內奉茶



