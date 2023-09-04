可以衝中山站了！以超療癒的羅馬生乳包、維也納軟法等爆紅的「奧瑪烘焙」，不僅是高雄老字號烘焙店，更是超夯的網購甜點烘焙品。如今，再台北人的瘋狂敲碗下，首度北上快閃台北中山站，帶來多項人氣熱賣商品之外，更推出全新「生乳布丁蛋糕燒」療癒南西上班族的胃。







於即日起至10/22快閃台北新光南西三館的「奧瑪烘焙」，位子就在一樓手扶梯旁，快閃首日就讓走過、路過的人停下腳步。首推必買「維也納軟法」，是榮獲台灣烘焙屆米其林之稱的「2023台灣烘焙大賞 TOP30」唯一獲獎的麵包。嚴選日本高筋麵粉和老麵麵糰做成外酥內軟的軟法，有AOP發酵奶油、法芙娜巧克力、濃韻抹茶等多種口味任君挑選，更有鹹口味「助宗鱈明太子」等，滿足不同饕客的味蕾。







堪稱是全台生乳包始祖「奧瑪烘焙」，這次也將經典「羅馬生乳包」帶到台北。以生吐司的配方製作麵包體，並嚴選北海道十勝奶霜、義大利馬斯卡邦乳酪及法國鮮奶油三大原料製作生乳餡，無論是原味、鐵觀音、巧克力還是帶有芋頭顆粒的大甲香芋，圓滾滾的模樣、咬下一口會大爆餡。現場還販售雪白生乳捲、盒子甜點、肉鬆小貝、菠蘿蛋黃酥等，都是熱銷商品。





奧瑪烘焙台北快閃

活動日期：2023/9/1(五)~10/22(日)

活動地址：台北市中山區南京西路15號1F，台北南西三館1F

活動時間：週日至週四： 早上11:00～晚上9:30

週五、六及例假日前一日：早上11:00～晚上10:00



快閃限定活動：

維也納軟法全系列買四送一（送香草、蒜香生奶酥乙條，送完為止）

人氣羅馬生乳包任選3顆優惠價200元（原價225元）



注意事項：

1、商品數量有限，依照現場販售狀況為準。

2、快閃恕無法提供預訂服務，請直接前往現場選購。

3、奧瑪烘焙保留活動修改與最終解釋權。