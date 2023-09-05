日本行程3必選！可樂旅遊限量推出「環球影城跨年派對、來去立山住一晚、合掌村點燈」日本3大主題必去行程。
如果有女朋友，這三個日本行程一定不能錯過！如果有小孩，這三個行程一生要為她安排一次。可樂旅遊搶攻日本旅遊商機，特別推出一生必去一次限量「環球影城跨年派對、來去立山住一晚、合掌村點燈」日本3大主題必去行程，不論有什麼理由、也該約去日本走一走了。
推薦閱讀：BELLAVITA奇幻寶麗古城！BELLAVITA寶麗廣塲14周年慶打造超好拍異域特色的奇幻古城，一秒變身異國商人遊歷世界。
第一首選「立山黑部」被譽為日本阿爾卑斯山，是旅人們造訪北陸必訪景點，但因為交通過程複雜、需轉乘多達6種交通工具才能抵達海拔2,450公尺的「室堂」，因此多數旅人會選擇跟團旅行，為提供旅人有別於市場的行程，可樂旅遊今年再度與坐落於室堂之「立山飯店」洽談合作，取得飯店獨家釋放的團體房源，包裝僅此一團的「來去立山住一晚5日」，行程出發日為11/5，秋末冬初的時節，除了能欣賞紅葉外也有機會探雪。
同時，「立山飯店」坐落於海拔2,450公尺的室堂，有「最接近群星的渡假飯店」之美稱，除了能欣賞壯闊山景外，鄰近還有御庫裏池、雪之大谷等人氣景點，是觀光與登山據點最為熱鬧的地區；飯店內提供在地食材製作的新鮮料理，還有使用立山湧泉加溫的大浴池，讓旅人忘卻塵囂。
此外，飯店為禮遇可樂旅遊VIP貴賓，更獨家安排可樂旅遊限定之「立山隧道」專人導覽，帶領旅人觀覽珍貴的建設映像紀錄，進行立山隧道破碎帶的地理歷史介紹等，也會特別公開平常無法進入的設施，讓旅客深入了解建造立山隧道的艱鉅任務。
還有，冬季雪中的合掌村彷彿是童話故事中的薑餅屋，在夜晚燈光的妝點下更顯得夢幻，每年點燈祭更是吸引全球旅客爭相前往。但想要親眼見證這浪漫之景可不容易，唯有抽中合掌村內的民宿、報名日本巴士行程或預約到車位的幸運者，才能於晚間留在合掌村欣賞唯美浪漫的點燈儀式。可樂旅遊長期深耕當地旅遊，送客穩定、深受在地業者信賴，在互惠友好的基礎下取得全台最多的參加席次，帶旅人輕鬆體驗這一生必訪的動人美景。
此外，由於點燈儀式結束的時間稍晚，為了讓旅客同時完整體驗點燈與舒適用餐，可樂旅遊特商請飯店與餐廳，為貴賓延後晚餐開餐時間，並安排當晚入住溫泉飯店，愜意度過難忘夜晚。2024年合掌村共有6個點燈日期，包括：1/14、1/21、1/28、2/4、2/12與2/18，可樂旅遊對此包裝「合掌村夢幻點燈5日」系列商品，桃園與高雄皆能出發，期間限定價43,300元起。
可樂旅遊長期深耕「日本環球影城」，在票券銷售與送客成績上表現亮眼，今年規劃出發日分別為12/29與12/30僅此2團的「日本環球影城、跨年派對5日」商品，搶先全台開賣，行程亦貼心規劃園內快通4項券，同時更早已取得園區外圍稀缺的跨年房源，讓旅客玩累了可隨時回到飯店休息、充電再繼續。
喜愛「日本環球影城」的旅人一定不能錯過一年只有一次夜遊園區的機會，「USJ跨年派對PASS」將可從12/31晚上7點開始，連續26小時暢玩園內超人氣遊樂設施，在跨年瞬間，還可以欣賞超精彩煙火秀，超過千發璀璨花火點亮夜空，派對將一直狂歡至2024年1/1凌晨，園方更將集結2023年最精彩的表演秀在跨年夜當晚再次登場，讓旅人盡情地享受難忘的美好時刻。
可樂旅遊 限量日本行程
來去立山住一晚：https://colatour.tw/-pK-Q
合掌村夢幻點燈：https://colatour.tw/16J4u
日本環球影城跨年：https://colatour.tw/euR-R
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- BELLAVITA奇幻寶麗古城！BELLAVITA寶麗廣塲14周年慶打造超好拍異域特色的奇幻古城，一秒變身異國商人遊歷世界。
- 加賀屋大人囝仔限定！日勝生加賀屋「長青樂享住壽」包套一站式體驗，入住再送岩盤浴體驗課程1次、樂齡住房禮金1,000元。
- 5間入住有活動！漢來三麗鷗送機票、晶華國際送Diptyque、趣淘漫旅下殺體驗價、李方艾美送烤鴨、丘丘送戶外體驗。
- 李方艾美住房送烤鴨！台中李方艾美酒店「一同艾美」週年優惠，入住4999再送烤鴨二吃、早餐買一送一。