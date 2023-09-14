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台灣人最愛這些日本行程！「東京迪士尼、環球影城門票」驚現爆買潮，「澀谷SHIBUYA SKY展望台」成網美收藏第一名景點。

2023-09-14 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：KKday、中華航空 人氣：1,498
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編輯 林奕如

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台灣人最愛上網買這些日本行程！自去年10月中解封到今年9月第一週，日本毫無懸念穩坐國人出國旅遊目的地冠軍，且根據旅遊電商平台調查，約有3成旅客選擇在晚間10點至隔日凌晨1點之間下單，主要購買旅遊剛需類型商品，其中更有6成都是在搜尋日本旅遊體驗，其中熱銷商品冠亞軍分別由東京迪士尼和日本環球影城門票拿下，而東京澀谷SHIBUYA SKY展望台則是最常被加入收藏清單的新興人氣王，如果你還沒去過的話，不妨立刻規畫一趟好拍又好玩的踩點之旅。

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3成旅客習慣睡前下單海外商品！滑完日本美景才能入眠

KKday統計解封後至今的海外人氣商品種類，分別為「景點票券、郊區行程、網路SIM卡、交通接駁」，而商品下單高峰期為晚上10點至凌晨1點，佔比超過3成，其中有高達6成的旅客都是在搜尋並購買日本旅遊體驗商品！最熱門的商品為「東京迪士尼門票、日本環球影城門票」，另外剛需型商品包含「網路SIM卡、機場快線、東京地鐵票券」也十分熱賣。解封即將邁入第2年，KKday看好日本各地機場服務量能恢復，二、三線城市也將成為國人赴日旅遊新寵，各類旅遊體驗商品將以人氣、潛力城市向外擴張，並緊扣該地區的熱門景點或季節性活動，帶旅客深入日本各地旅遊。

 

收藏清單必放SHIBUYA SKY！必存當地交通票券及機場接駁

至於網友們最愛加入收藏清單的商品中，是「東京SHIBUYA SKY展望台門票」名列榜首，其次是各類別的交通票券，包括「東京地鐵券、京成電鐵Skyliner車票、關西機場快線HARUKA車票、大阪周遊券」，另外像是人氣主題樂園門票、快速通關，以及日本富士山一日遊、晴空塔展望台門票，也都是收藏清單中的必存商品。


為回饋旅人，KKday即日起攜手中華航空，獨家推出「飛向夏末好康！」解封滿週年預熱活動，凡9月30日前於華航官網購買韓國、香港、新加坡機票，可享95折優惠。此外，於KKday專屬活動頁購買韓國、香港、新加坡商品，就有機會抽中韓國LEGO樂園雙人門票。



 

KKday x 中華航空「飛向夏末好康！」購買旅遊體驗商品活動頁

連結：https://www.kkday.com/zh-tw/promo/china-airline-tw?cid=16556

KKday x 中華航空「飛向夏末好康！」購買機票活動頁

連結：https://www.china-airlines.com/zh-tw/tpe_20230828_kkday

 

 

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