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帶殼龍蝦堡來了！MD創作料理、Blue Fish Bar聯手推出「黑潮軟殼龍蝦堡」，整尾龍蝦帶殼才能吃出大海的鮮美。

2023-09-05 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：安永集團 人氣：840
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編輯 李維唐

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安永集團旗下的MD創作料理、Blue Fish Bar，一直在「原型」料理上十分努力，希望給消費者最直接、最新鮮美味的料理。從一開始的軟殼蟹堡，到現在全新推出的「黑潮軟殼龍蝦堡」，除了視覺效果之外，更是讓消費者品嚐最直接的大海鮮味。

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安永集團表示，這一次別具風味的黑潮軟殼龍蝦堡採用台灣礁溪本土養殖的黑潮軟殼龍蝦，以創新手法料理，每一口都能感受到酥脆彈牙的龍蝦肉與特有的風味，猶如置身台灣東海岸。同時，為了讓消費者可以一起揪人品嚐，所以限量黑潮軟殼龍蝦堡只有雙人分享餐，讓人一次品嚐整尾龍蝦的鮮美。


同時，安永主廚團隊也希望透過料理，讓消費了解到MD創作料理、Blue Fish Bar，在嚴選新鮮軟殼蟹、龍蝦、鱸魚、黑鮪魚等食材上的用心，並且以獨到的創意，將各種海鮮珍品巧妙地融合在漢堡中，搭配特調醬汁和新鮮蔬菜，不僅增添了層次感，更為每一份海鮮漢堡帶來豐富的口感，也讓消費者感受台灣豐富多樣的海鮮風味。


 

 


黑軟殼龍蝦堡雙人套餐

限定通路：MD創作料理、內湖忠泰樂生活商場的Blue Fish Bar
限定售價：黑軟殼龍蝦堡雙人套餐 1200元


M.D.創作料理（台大明達館）

地址：台北市大安區基隆路三段長興街口台大校園內明達館一樓
電話：02-2362-0658


BLUE FISH BAR

地址：台北市中山區樂群三路200號5樓
電話：02-8502-1178

 

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#龍蝦堡
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龍蝦堡 黑潮軟殼龍蝦堡
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