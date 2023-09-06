爭鮮吃得到大星鰻壽司！爭鮮迴轉壽司「豪邁一本星鰻」浮誇開賣，再加碼「櫻桃鴨、天使紅蝦」小奢華壽司吃起來。

爭鮮也有大大星鰻壽司！近年爭鮮迴轉壽司大大升級，不只壽司盤的計算方式更新，在菜單上也不斷挑戰創意，就是讓人一直一直又有理由，路過就吃一下爭鮮。這次爭鮮特別推出與知名主廚「阿辰師」攜手合作，推出6款「歐式風味」壽司，此外還有一款隱藏版新品「豪邁一本星鰻」，浮誇奢華的爭鮮壽司一定要朝聖。



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爭鮮新品「豪邁一本星鰻」壽司，特別以星鰻魚骨熬汁煮製，整條厚實飽滿，快超出盤子對角線的長度，加上Q彈鮭魚子，更是讓人吃到超滿足。新品「豪邁一本星鰻」即日起在爭鮮迴轉壽司開賣，同集團Ｍagic Touch也能吃得到「一本星鰻」壽司，通通要拍照打卡。







同樣呼應小奢華路線，爭鮮本次也與「里昂的亞洲大使」Chef Chouchou阿辰師聯名，推出法式、義式、歐式3種不同風味，總共6款壽司新品，其中包含握壽司「無花果櫻桃鴨、香草柑橘松阪豬、油漬番茄翼板牛、義式羅勒干貝、香檸天使紅蝦」，以及小菜「蒜香乳酪蝦」，從食材套調味都讓人感受異國風情。





爭鮮新品系列 販售資訊

除此之外，爭鮮集團在9月份推出「APP會員大進擊」活動，成為會員並且在在9/1-9/30期間至集團旗下「爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiCTOUCH、定食8」單筆消費滿200元以上，即可參加抽獎，有機會抽中價值近4萬的「iPhone15pro」，共抽10名，讓壽司控揪團吃起來。

豪邁一本星鰻：120元

無花果櫻桃鴨：30元

香草柑橘松阪豬：30元

油漬番茄翼板牛：40元

義式羅勒干貝：60元

香檸天使紅蝦：60元

蒜香乳酪蝦：40元



爭鮮集團 APP會員大進擊活動資訊

活動期間：2023/9/1-9/30

活動內容：爭鮮APP會員至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiCTOUCH、定食8單筆消費滿200 元以上，即有機會抽中價值近4萬的「iPhone15pro」，消費越多次中獎機會越高，共抽10名。



詳細活動規範及供應情形，依 爭鮮 官方公告為準。

