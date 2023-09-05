2023奶茶嘉年華！統一時代百貨2023奶茶嘉年華9/16-9/17參展名單搶先看，再加碼5組熱門DJ全天候輪番上陣。

奶茶控最愛的奶茶嘉年華來了！年年吸引破萬人參加的奶茶手搖飲市集「奶茶嘉年華」2023年強勢回歸，統一時代百貨邀請了超過37間品牌，於9/16至9/17週末登場。全時段免費入場之外，這一次也將以「奶茶。乾杯」為主題，與「國語作業簿」主理人賴皮MR.SKIN為首的五組熱門DJ，全天候輪番上陣，與奶茶控、手搖飲控一起來一場夏日奶茶嘉年華。



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統一時代百貨表示，這一次集結了37家超豪華陣容進駐，包含Youtuber「欸你這週要幹嘛」的超人氣品牌「有飲Youin」，話題品牌「功夫茶」、「毛青茶室 x 老派金魚」、「滿食茶間」、嘉義知名品牌「桃城烹茶」、基隆在地品牌「初沐Qmilk」、淡水古味新潮茶店「巷宮SIANG GONG」、板橋超高評價品牌「甘鹿兒」、質感系品牌「裸放茶旅」等共計14家必喝手搖品牌。





而在餐食名單也一定要品嚐，排隊系甜點品牌「吳一無二法式甜點」、隱身民生社區的法式甜點「吃吃喝喝Maison Gourmande」、來自名古屋療癒系品牌「貓咪吐司ねこねこ食パン」、「金豬貝果」、「le brewlife 樂步」、網路團購名店「butterkaka美式肉桂捲」、韓國人氣燒肉老牌「新村站著吃燒肉」、新興餐酒「Settle Taipei」、「Olive by Sandalwood」等。





此外，近年透過播放華語金曲開創了全新派對流行文化，改變了台灣派對樣貌的「國語作業簿」主理人MR.SKIN賴皮首次與台灣奶茶節合作，原汁原味將今年七月受邀於紐約中央公園表演的120分鐘歌單，在奶茶嘉年華現場熱力放送給所有粉絲。











2023奶茶嘉年華 活動日期、地點

活動時間：9/16(六)-9/17(日) 14:00-21:00

活動地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場



2023奶茶嘉年華 DJ表演名單

9月16日

15:30-17:30 BOTHERBONES 黃寧

17:30-19:00 林貓王

19:00-21:00 Mr. SKIN / 賴皮(國語作業簿)



9月17日

15:30-19:00 TEMPO POPO

19:00-20:30 QuestionMark (英語金曲復興)



2023奶茶嘉年華 手搖飲攤位完整名單

有飲Youin、功夫茶、毛青茶室 x 老派金魚、滿食茶間、桃城烹茶、巷宮SIANG GONG、日秋紅白調飲、初沐Qmilk、花予她-療癒系花果茶、二口旅茶、甘鹿兒、快樂檸檬 Happy Lemon、裸放茶旅



2023奶茶嘉年華 甜點/餐飲/其他 攤位完整名單

WUnique Pâtisserie 吳一無二法式甜點、樂田囍事甜點工作室、金珠貝果、le brewlife 樂步、超品起司烘焙工坊、曼曼啃pizza、butterkaka美式肉桂捲 x 法國羅曼蜂蜜、吃吃喝喝Maison Gourmande、Sweet Sugar 甜蜜糖手作、杦月初。植感食光 𝙹𝙸𝚄 𝚈𝚄𝙴 𝙲𝙷𝚄、新村站著吃烤肉、最遊釀酒坊、Hirs堅果燕麥、日下花開、Settle Taipei、Nekonekoshkupan貓咪吐司、Olive by Sandalwood、COPA、一覺吐司、WOKY、左岸咖啡館、瑞穗鮮乳、統一蛋糕屋