天空森林戶外禮堂！台北漢來大飯店「天空森林」戶外禮堂空拍搶先看，在森林般綠意和花欉中完成一場夢幻證婚儀式。
每一對新人對於「婚禮」總是有著無限美好的想法，不論是簡單的證婚、還是浮誇的婚宴，又或者熱情奔放的婚禮活動，婚禮就是每一對新人一生中最重要的大事。漢來大飯店首次進軍台北，就要在台北漢來大飯店5樓打造超夢幻的戶外禮堂，讓新人可以在如森林般的綠意和花欉中完成一場夢幻的證婚儀式。
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漢來大飯店將插旗台北南港經貿園區，同時漢來美食的國際宴會廳，擁有頂級奢華的管柱狀水晶吊燈、號稱全台最長（56.3米）、最高（5.9米）演唱會級環場大螢幕，以及可同時容納1200人的7.5米挑高無樑柱空間，和全台絕無僅有的「天空森林」戶外透明禮堂露天宴會場地，預期將會成為即將舉辦婚宴的新人夢想首選場地。
漢來美食表示，為了在台北眾多的五星級飯店中勝出，硬體規劃上，漢來特別委請新加坡國際知名設計團隊DP Design做整體設計，尤其宴會廳的規畫不但有挑高7.5米無樑柱3大廳、5小廳，靈活的變動格局可滿足各式宴會場地需求，更斥資重金打造環場、演唱會級超高解析大螢幕和彷如實境的四季花卉全景迎賓動畫。
而在軟體部份，也禮聘兩位國際知名設計大師：室內設計及珠寶設計巨擘胡德如女士和國際知名花藝大師齊云老師，針對飯店內整體空間陳列及室內外花卉植栽和喜宴桌花設計出呼應四季和花園概念的創意花藝，同時，在位於飯店5樓的戶外禮堂，也打造了一處融入天空森林的「秘密花園」，新人可以在如森林般的綠意和花欉中完成一場夢幻的證婚儀式和after party。
此外，擅長以美味、精緻和超值備受消費者肯定的漢來美食，此次在台北漢來大飯店宴會廳端出的菜色上也下足功夫，品牌總經理羅嶸不但匯集粵菜、滬菜和川菜的精髓，也融入西式料理的食材、呈現和調味，讓吃宴席的客人也能感受到fine dinning的細緻度和客製感，就連前菜頭盤採用的秀盤都是特別訂製。
台北漢來大飯店
地址：台北市南港區經貿一路168號3F
訂席專線：02-27858086
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