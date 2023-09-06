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好丘貝果戶外風！好丘攜手ADAMOUTDOOR打造野營風下午茶，抹醬貝果組合「味噌鹹乳酪抹醬、野莓抹醬」吃一波。

2023-09-06 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：好丘 人氣：847
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編輯 李維唐

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為了讓更多消費者可以「想到」貝果、就能直接「想吃」好丘，好丘特別攜手ADAMOUTDOOR在超人氣的透明玻璃屋打造野營風下午茶，在東門小京都的滿滿綠意包圍下，品嘗好丘Q彈美味的特製雙醬貝果組，同時透過360度無死角的玻璃屋，宛如遠離城市，置身戶外營地，盡情釋放日常壓力，戶外野營系約吃一波。

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好丘好表示，除了都會露營店中店外，更有OUTDOOR咖最愛的「抹醬貝果組合」， 主打特製味噌鹹乳酪抹醬與酸甜爽口的野莓抹醬，搭配好丘三種人氣Q彈手工貝果丁，不僅色香味俱全，勢將引領潮流話題與拍照熱潮。


還有，「好丘 On The Road在路上」獨賣少女必買的「野莓優格厚醬貝果」，嚴選大湖草莓果乾，拌入絲滑清爽的優格，與濃郁的奶油乳酪結合，吃來甜而不膩，散發淡淡的酸甜草莓香氣，只要吃一口，就能徹底擄獲女孩們味蕾。


而在露營店中店之外，與台灣露營風格品牌「ADAMOUTDOOR」跨界合作，以「時尚都會野營」為主題，讓露營不再被天氣與時間侷限，搭捷運就可體驗都會露營樂趣，全透明無死角超美玻璃屋，是姊妹們聊心事、拍美照絕佳地點。





 


好丘On The Road在路上

地點：台北市大安區金華街161號 
營業時間：週一~週五 11:00-20:00  週六~週日 10:00~20:00 
店內座位：16席 


好丘On The Road在路上 抹醬貝果組合

抹醬貝果組合 每份120元 / 好丘On The Road在路上限定販售


好丘On The Road在路上 厚醬貝果 

野莓優格 每份129元 / 好丘On The Road在路上限定販售  

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#貝果
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貝果 好丘 戶外野營
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