披薩版蛋黃酥！堤諾義式比薩推出「金沙鮮魷比薩、金沙麻糬甜星」中秋限定金沙pizza，搶攻中秋聚餐首選清單。

一不小心就會停不下來！堤諾義大利比薩連鎖餐廳中秋限定新品「金沙鮮魷比薩」、「金沙麻糬甜星」，將經典月餅口味中的鹹蛋黃，完美變身義式金沙醬，金黃色澤如明月一般，帶來驚豔視覺與味覺的雙重享受。就是要讓老饕吃貨，在中秋節有新的選擇。



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其中，「金沙鮮魷比薩」經400度高溫烘烤出微微焦香的義式豹斑餅皮，撒上鹹蛋黃與醬汁鹹香濃郁，搭配魷魚圈Q彈咬勁，加上蝦餅酥酥脆脆，一口吃進三種層次美味。此外，「金沙麻糬甜星」猶如披薩版本的麻糬蛋黃酥，金黃色鹹蛋黃流沙內餡，香濃滑順，與烏豆泥鹹甜交融配搭得天衣無縫，加上客家傳統麻糬的糯米香氣，軟Q香甜不膩。







除了有新品之外，堤諾金沙星月系列披薩搭配金沙雙人套餐享限時88折優惠，只要799元。套餐包含金沙鮮魷比薩、金沙麻糬甜星各一份，及沙拉、開胃菜、飲品，就是希望讓小家庭、小情侶，自己在家過中秋節也可以很有儀式感。









堤諾義大利比薩 中秋限定品項

金沙鮮魷比薩 / $280

金沙麻糬甜星 / $199

中秋金沙雙人套餐 (金沙鮮魷比薩 x1、金沙麻糬甜星 x1、沙拉 x1、開胃菜 x1、飲品 x2 / $799



堤諾義大利比薩

門市資訊：https://www.tinospizza.com.tw/restaurant-2

