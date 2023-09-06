為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 6片鮭魚鋪滿有狂！壽司郎巨型壽司「鮭山島、甜蝦山」滿腹回饋祭回歸，滿額…

6片鮭魚鋪滿有狂！壽司郎巨型壽司「鮭山島、甜蝦山」滿腹回饋祭回歸，滿額送「40公分鮭魚卵熊貓娃娃」。

2023-09-06 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：壽司郎 人氣：713
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

6片鮭魚鋪滿滿的鮭魚山，衝壽司郎吃！掀起台灣鮭魚之亂的「壽司郎」，為了回饋壽司控長期的愛戴，再度將去年大熱賣的巨型壽司「滿腹回饋祭」強勢回歸，六片鮭魚鋪滿滿的鮭山島、8隻帶尾的北極甜蝦山等各種滿料壽司，讓壽司控大口塞超滿足。並加碼「萌抱壽司大FUN送」活動，把原本要集點才能獲得的獨家萌抱壽司變成滿額直接送，揪朋友、同學一起來壽司郎聚餐。
壽司郎 滿腹回饋祭 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 滿腹回饋祭 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

去年開賣首週就熱銷超過2萬5千盤的「鮭山島」，今年以「鮭山島2.0」姿態強勢回歸，醋飯上先鋪上鮭魚泥，再鋪上六片油脂香氣豐富的鮭魚腹和炙燒鮭魚肚，最後再用鮭魚卵點綴，超浮誇的鮭魚壽司山就算撐大嘴吧也無法一口塞。豪華巨型壽司還推出「豐盛甜蝦壽司山」嚴選8隻帶尾的北極甜蝦，和甜蝦仁和飛魚卵組成超豪華壽司，海味十足。而「豐盛長鰭鮪」則是鋪滿3片長鰭鮪和蔥花鮪魚泥，有入口欲化的口感超滿足。
壽司郎 滿腹回饋祭 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 滿腹回饋祭 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

另外，還推出「飛魚卵海螺」、「富山灣產沖漬螢烏賊」、「醬煮花蛤軍艦」、「爆彈海苔包」等，以及加量不加價的「大切花枝」、「雙倍玉米沙拉軍艦」，全都是料多的限定新品。若是蝦蝦控還有日本九州產的「酥炸有明海帶頭芝蝦」，炸至酥香涮嘴，以及台灣產的玻璃蝦做成「玻璃蝦拌麵」，配上XO醬香氣十足。
壽司郎 滿腹回饋祭 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 滿腹回饋祭 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



並將店內超級萌物「萌抱壽司」推出滿額直接送活動，只要在指定日期到店內用餐滿1800元，且在官方粉絲團按讚後，就可以免費獲得一隻40cm壽司絨毛布偶，9/6 送「蔥鮪小黑熊」、9/8 贈送「鮮蝦小萌兔」、9/11送「海膽小萌獅」、9/13 送「鮭魚卵熊貓」，可可愛愛的抱枕每日每店僅限量50隻，動作要快。

推薦閱讀：披薩版蛋黃酥！堤諾義式比薩推出「金沙鮮魷比薩、金沙麻糬甜星」中秋限定金沙pizza，搶攻中秋聚餐首選清單。
壽司郎 滿腹回饋祭 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
壽司郎 滿腹回饋祭 /WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

壽司郎 滿腹回饋祭活動資訊

活動期間：即日起至2023/09/24
推薦菜單：鮭山島第2彈、豐盛甜蝦、豐盛長鰭鮪、飛魚卵海螺、雙倍玉米沙拉軍艦、大切花枝、爆彈海苔包、醬煮花蛤軍艦、酥炸有明海帶頭芝蝦、玻璃蝦拌麵等。  注意事項：食材皆期間限定。數量有限售完為止。部分菜單僅限內用。
 

壽司郎 開學大快樂!萌抱壽司大FUN送活動資訊

活動辦法  1、在台灣壽司郎 FB 按讚，結帳時主動出示畫面。  2、單筆消費滿 1800 元，即可獲得 40cm 萌抱壽司絨毛布偶一隻(不可累贈)。  
活動日期 
9/6 贈送「蔥鮪小黑熊」 
9/8 贈送「鮮蝦小萌兔」 
9/11 贈送「海膽小萌獅」 
9/13 贈送「鮭魚卵熊貓」

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#壽司
morechevron_right
文章關鍵字
壽司 壽司郎 鮭魚 滿額贈 more
延伸閱讀

大蒜控終於等到了！老字號「大呷麵本家」強打推出「台式蔥蒜湯煲麵」，要用蒜味十足的拌麵攻佔必吃拌麵清單。

 編輯 鄭雅之

鮭魚夏季菜單！美威鮭魚打造夏天必吃「燻鮭系列輕食」和風胡麻燻鮭沙拉、明太子燻鮭塔帕斯、燻鮭春捲，加碼55元加購「煙燻鮭魚盛」。

 編輯 李維唐

抹茶控一定要吃的辻利抹茶冰！辻利茶舗全新「辻利蕨餅百匯」強打上市，就是要用日系抹茶百匯、剉冰引爆IG話題。

 編輯 鄭雅之

曾拌麵竟然出湯麵了！全新「曾煨麵」強打推出超濃郁「沙嗲辣蝦、豚骨湯麵」，讓麵控冬天在家也能暖呼呼。

 編輯 鄭雅之

高雄美食｜超可愛的手毬壽司/食材新鮮獨特果醋壽司飯開胃好吃/一和壽叔SUSHI BENTO

 安安日常
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up