6片鮭魚鋪滿有狂！壽司郎巨型壽司「鮭山島、甜蝦山」滿腹回饋祭回歸，滿額送「40公分鮭魚卵熊貓娃娃」。

6片鮭魚鋪滿滿的鮭魚山，衝壽司郎吃！掀起台灣鮭魚之亂的「壽司郎」，為了回饋壽司控長期的愛戴，再度將去年大熱賣的巨型壽司「滿腹回饋祭」強勢回歸，六片鮭魚鋪滿滿的鮭山島、8隻帶尾的北極甜蝦山等各種滿料壽司，讓壽司控大口塞超滿足。並加碼「萌抱壽司大FUN送」活動，把原本要集點才能獲得的獨家萌抱壽司變成滿額直接送，揪朋友、同學一起來壽司郎聚餐。







去年開賣首週就熱銷超過2萬5千盤的「鮭山島」，今年以「鮭山島2.0」姿態強勢回歸，醋飯上先鋪上鮭魚泥，再鋪上六片油脂香氣豐富的鮭魚腹和炙燒鮭魚肚，最後再用鮭魚卵點綴，超浮誇的鮭魚壽司山就算撐大嘴吧也無法一口塞。豪華巨型壽司還推出「豐盛甜蝦壽司山」嚴選8隻帶尾的北極甜蝦，和甜蝦仁和飛魚卵組成超豪華壽司，海味十足。而「豐盛長鰭鮪」則是鋪滿3片長鰭鮪和蔥花鮪魚泥，有入口欲化的口感超滿足。







另外，還推出「飛魚卵海螺」、「富山灣產沖漬螢烏賊」、「醬煮花蛤軍艦」、「爆彈海苔包」等，以及加量不加價的「大切花枝」、「雙倍玉米沙拉軍艦」，全都是料多的限定新品。若是蝦蝦控還有日本九州產的「酥炸有明海帶頭芝蝦」，炸至酥香涮嘴，以及台灣產的玻璃蝦做成「玻璃蝦拌麵」，配上XO醬香氣十足。





壽司郎 滿腹回饋祭活動資訊

活動期間：即日起至2023/09/24

推薦菜單：鮭山島第2彈、豐盛甜蝦、豐盛長鰭鮪、飛魚卵海螺、雙倍玉米沙拉軍艦、大切花枝、爆彈海苔包、醬煮花蛤軍艦、酥炸有明海帶頭芝蝦、玻璃蝦拌麵等。 注意事項：食材皆期間限定。數量有限售完為止。部分菜單僅限內用。



壽司郎 開學大快樂!萌抱壽司大FUN送活動資訊

活動辦法 1、在台灣壽司郎 FB 按讚，結帳時主動出示畫面。 2、單筆消費滿 1800 元，即可獲得 40cm 萌抱壽司絨毛布偶一隻(不可累贈)。

活動日期

9/6 贈送「蔥鮪小黑熊」

9/8 贈送「鮮蝦小萌兔」

9/11 贈送「海膽小萌獅」

9/13 贈送「鮭魚卵熊貓」