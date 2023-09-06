為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 海賊迷衝了！台南安平航海王「ONE PIECE海潮慶典」實拍照搶先曝光…

海賊迷衝了！台南安平航海王「ONE PIECE海潮慶典」實拍照搶先曝光，5大亮點「12米千陽號、喬巴超人帽」現在衝不怕人擠人。

2023-09-06 文字：編輯 鄭雅之 圖片：台南市長 黃偉哲 FB粉絲團、ONE PIECE海潮慶典 人氣：452
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

海賊迷不多說，直接殺去台南安平拍爆「ONE PIECE海潮慶典」！日本超高人氣動漫「航海王」，近期隨著最終章節的展開和Netflix「航海王真人版」影集播出，再度點燃海賊迷的熱血情緒。而台南為了慶賀明年400週年，特意在安平港打造「ONE PIECE海潮慶典」，以航海王經典角色和12米大型千陽號等打卡裝置，結合大航海時代的意象，帶領大家航向偉大的航道。
台南航海王 ONE PIECE海潮慶典 活動資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台南航海王 ONE PIECE海潮慶典 活動資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

活動將於9/8至10/29連續52天免費展出，目前已有部分裝置藝術提前佈置完成，包括最大亮點「千陽號陸上汽球」，12米高的設計座落在安平港碼頭旁，大大的草帽海賊團標誌，光是看照片就讓海賊迷手刀訂高鐵衝去朝聖。夜幕降臨後，將會有定時的燈光秀表演，搭配航海王主題曲展演，讓海賊迷熱血沸騰。周邊還有5頂2米高的喬巴超人帽排一整排。
台南航海王 ONE PIECE海潮慶典 活動資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台南航海王 ONE PIECE海潮慶典 活動資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此外，也規劃主題拍照打卡背板，由魯夫、索隆領軍的Ｑ版草帽海賊團，就等大家來合影賣萌。並為此活動設計限定周邊商品、造型輕食冰品等，將在現場的航海王快閃店中販售，讓海賊迷拍好拍滿之外，還能滿足收藏的慾望。

推薦閱讀：BELLAVITA奇幻寶麗古城！BELLAVITA寶麗廣塲14周年慶打造超好拍異域特色的奇幻古城，一秒變身異國商人遊歷世界。
台南航海王 ONE PIECE海潮慶典 活動資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台南航海王 ONE PIECE海潮慶典 活動資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

台南航海王 ONE PIECE海潮慶典 活動資訊

活動日期：2023/9/8 - 10/29
活動時間：平日 12:00-20:00  假日 10:00-21:00
活動地點：安平港遊憩碼頭
地址：台南市安平區運河路43號
門票：免費參觀

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#航海王
morechevron_right
文章關鍵字
航海王 安平港 打卡 安平 more
延伸閱讀

鐵路版千陽號搭起來！九州熊本全新「航海王千陽號列車」熱血登場，鐵路沿線打造「航海王藝術裝置」，歡慶「南阿蘇鐵道」全線正式恢復通車。

 編輯 林奕如

芋頭控等到了！beard papa’s「芋泥奶霜泡芙、芋頭派」九月強打限定，大爆餡「芋泥奶霜泡芙」買就送濾掛咖啡。

 編輯 鄭雅之
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up