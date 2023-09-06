海賊迷衝了！台南安平航海王「ONE PIECE海潮慶典」實拍照搶先曝光，5大亮點「12米千陽號、喬巴超人帽」現在衝不怕人擠人。
海賊迷不多說，直接殺去台南安平拍爆「ONE PIECE海潮慶典」！日本超高人氣動漫「航海王」，近期隨著最終章節的展開和Netflix「航海王真人版」影集播出，再度點燃海賊迷的熱血情緒。而台南為了慶賀明年400週年，特意在安平港打造「ONE PIECE海潮慶典」，以航海王經典角色和12米大型千陽號等打卡裝置，結合大航海時代的意象，帶領大家航向偉大的航道。
活動將於9/8至10/29連續52天免費展出，目前已有部分裝置藝術提前佈置完成，包括最大亮點「千陽號陸上汽球」，12米高的設計座落在安平港碼頭旁，大大的草帽海賊團標誌，光是看照片就讓海賊迷手刀訂高鐵衝去朝聖。夜幕降臨後，將會有定時的燈光秀表演，搭配航海王主題曲展演，讓海賊迷熱血沸騰。周邊還有5頂2米高的喬巴超人帽排一整排。
此外，也規劃主題拍照打卡背板，由魯夫、索隆領軍的Ｑ版草帽海賊團，就等大家來合影賣萌。並為此活動設計限定周邊商品、造型輕食冰品等，將在現場的航海王快閃店中販售，讓海賊迷拍好拍滿之外，還能滿足收藏的慾望。
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台南航海王 ONE PIECE海潮慶典 活動資訊
活動日期：2023/9/8 - 10/29
活動時間：平日 12:00-20:00 假日 10:00-21:00
活動地點：安平港遊憩碼頭
地址：台南市安平區運河路43號
門票：免費參觀
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