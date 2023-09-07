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巷弄法餐小酒館！Gras French秒飛法國品嚐法式傳統料理，橄欖燉鵝腿、鵝頸拐杖手工腸，好吃到捨不得停下來。

2023-09-07 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：Gras French 人氣：308
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編輯 李維唐

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不論是那一個國家，巷弄美食一直都是最傳奇、也是最經典必訪美食。而在台北巷弄之間，更有著許多行家才知道門牌的特色美食，其中法式傳統料理BeApe餐飲團隊旗下二店「Gras French」，更是被許多法餐老饕指定必吃的巷弄法餐小酒館。

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Gras French餐廳座落於台北巷弄間，店內充滿大膽酒紅與金色系解構出復古巴黎情懷；戶外花園則與老樹比鄰，打造出近乎真實的巴黎街邊酒館風格。同時，主廚Eriane曾為於一星法式餐廳La Cocotte擔任Chef Fabien Verge副主廚，承襲經典與傳統法料技法，並且主廚堅持「0剩食」的料理目標，店內經典菜色也採每日限量且需提前預定，以確保不浪費之原則。


而經典法餐之中，來自南法鄉村老奶奶的拿手菜「橄欖燉鵝腿 」是Gras 經典鄉村料理之一。使用肥美的大鵝腿，經油封低溫慢煮，保有肉質濕潤度與香氣。集結普羅旺斯的特色食材，取風乾番茄的酸與甜，配合醃漬黑橄欖與綠橄欖，帶來不同層次的濃郁風味，最後再以濃郁的鵝肉高湯中長時間燉煮，讓鵝肉與橄欖的酸與甜與熟軟的鵝腿肉巧妙融合，油脂豐富卻不感膩口，是極具代表性的地中海的傳統菜餚。


此外，還有以鴨鵝製作成菜餚，是法國西南部佩里哥(Périgord)常見的料理手法，其中「鵝頸拐杖手工腸」 是法料中工序繁複又耗時的一道菜式，同時從鵝胸到鵝腿皆可入菜，帶頭鵝頸也可全食，實踐「0剩食」理念。

取材自台灣「嘉文鵝品」與「究好豬」做內餡搭配，將原本因肉少而不受歡迎的鵝頸，剔除骨頭，以「鵝皮」作為腸衣，再以手工填飽餡後整型靜置，並以紅酒醃料浸漬，經過慢烤下入油鍋炸到表皮酥脆，豬絞肉與鵝肉充滿內餡，與香氣四溢酥脆外皮，成為到店必點下酒菜，也是台灣法料中相當罕見的一道菜式。


除了經典法餐之外，還有季節限定的特色料理，如滿滿南法濱海風情 「法式經典海鮮拼盤」，內含1隻波士頓龍蝦、4顆進口季節生蠔、季節海鮮如牡丹蝦、白蝦、鳳螺、竹蛤(依當日漁獲調整)，配上一瓶充滿法式浪漫的紅酒，讓每一位來到Gras French的老饕們，都有一秒飛法國的感覺。


 



Gras French

地址：台北市中山區民權西路56巷2號 (民權西路捷運7號出口)
官網：https://www.gras.tw/zh/

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法式料理 法餐 台北巷弄美食
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