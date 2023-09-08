學生制服開趴吃到飽！鉑麗安全日餐廳推出「 校服趴･開學趣」穿著學校制服並在社群分享可享優惠價999元。

你開學鉑麗安全日餐廳請你吃飯！JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳以「異國料理混搭風」為料理主題，是許多吃到飽控最愛的吃到飽餐廳之一。這一次為了搶搭開學聚會話題，推出「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月30日期間的星期一至星期四的午、晚餐及星期五午餐，穿著學校制服並在社群分享可享優惠價999元。



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Brilliant鉑麗安全日餐廳「異國料理混搭風」的料理主題，除了有招牌料理「英式烤牛肉」經過舒肥再煎烤，牛肉軟嫩富含肉汁。法國傳統料理「法式醋溜雞」酸香風味令人食指大動，燉到軟嫩的肉質搭配煎到焦脆的外皮，充滿著濃郁飽滿的幸福風味。法式風味的「普羅旺斯香草烤羊肋排」，帶有迷迭香氣搭配上風味獨特的薄荷醬汁平衡了豐富的油脂卻略帶清爽風味。放滿扇貝、蝦子等海洋鮮味的的「西班牙海鮮飯」加上畫龍點睛的番紅花粉，苦甜之中帶點甘草香氣，米飯也呈現誘人的金黃色澤。





此外，鉑麗安全日餐廳在9月份「異國料理混搭風」的料理還有「BBQ肋排」、「乾燒螃蟹」、「珍珠干貝炒夏季時蔬」、「蒜香蛤蜊山藥雞湯」等，還有一系列開胃的酸辣泰式料理如「椰奶燉雞」、「泰式酸辣蝦湯」、「泰式綠咖哩」、「泰式腰果雞丁」、「泰式涼拌冬粉」、「泰式生春捲」...等。為饕客帶來了滿滿的異國料理風味和各種絢麗多彩的美食。鉑麗安全日餐廳餐檯還有台式料理小菜、壽司、生魚片、手卷及當季水果等豐富多樣的選擇。







鉑麗安全日餐廳「 校服趴･開學趣」活動

活動期間：即日起至9月30日期間的平日星期一至星期四的午、晚餐及星期五午餐

活動內容：穿著繡有學校校名或校徽制服等，並於社群媒體分享，可享有專案特惠餐價每位999元 (需另加原餐價一成服務費)。



JR東日本大飯店台北 BRILLIANT 鉑麗安全日餐廳

電話：02-77500934

地址：台北市中山區南京東路133號B1樓（南京復興站旁）

